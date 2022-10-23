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Пропавшего при странных обстоятельствах мужчина с мишенью на груди ищут на Урале

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
37-летнего жителя Ревды разыскивают в Свердловской области. Мужчина пропал при загадочных обстоятельствах.

Зовут мужчину Алексей Зуев. Родом он из Ревды, но жил в Екатеринбурге. В последний раз его видели на Вторчермете три недели назад. Об этом сообщает Е1.

Среди особых примет пропавшего – наличие четырех татуировок. На правом плече у него набит тигр, на ноге – кобра, на груди – мишень и на левом запястье – браслет.

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По словам волонтеров, мужчина снимал комнату в Екатеринбурге. После того, как его три недели назад видели на Второчермете, на связь он больше не выходил ни с кем из родных и друзей.

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Рост Алексея — около 185–187 сантиметров, весит он 80–90 килограммов. У пропавшего серо-голубые глаза и темные волосы. На лбу есть шрам. Всех тех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении. Просят позвонить по тел. +7 992 337–53–21.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пропал#Поиск#Мужчина#Ревда
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