Пропавшего при странных обстоятельствах мужчина с мишенью на груди ищут на Урале

Зовут мужчину Алексей Зуев. Родом он из Ревды, но жил в Екатеринбурге. В последний раз его видели на Вторчермете три недели назад. Об этом сообщает Е1.
Среди особых примет пропавшего – наличие четырех татуировок. На правом плече у него набит тигр, на ноге – кобра, на груди – мишень и на левом запястье – браслет.
По словам волонтеров, мужчина снимал комнату в Екатеринбурге. После того, как его три недели назад видели на Второчермете, на связь он больше не выходил ни с кем из родных и друзей.
Рост Алексея — около 185–187 сантиметров, весит он 80–90 килограммов. У пропавшего серо-голубые глаза и темные волосы. На лбу есть шрам. Всех тех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении. Просят позвонить по тел. +7 992 337–53–21.