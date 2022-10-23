Пьяный мужчина захватил магазин с продавцами в свердловском поселке

Напомним, ранее житель Серова ворвался в магазин в пьяном состоянии и попытался украсть чипсы, памперсы и стиральный порошок. Однако остановить его попытался продавец, они начали драться, от чего с полок стали разлетаться товары. В результате злоумышленник смог убежать, но вскоре был задержан.