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Пьяный мужчина захватил магазин с продавцами в свердловском поселке

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Вечером 22 октября нетрезвый житель поселка Энергетиков под Серовом совершил захват магазина «Домовенок» на улице Попова, 13.

О произошедшем рассказали свидетели инцидента, сообщает издание Ура.ру. По их словам, сперва грабитель забежал в магазин, после чего толкнул продавца, а затем начал высказывать угрозы другим работникам. Далее он приказал всем лечь на пол.

Также по словам очевидцев, в магазине в тот день работали две женщины. Они смогли выбежать на улицу. Там они попросили помощи и вызвали правоохранителей. Прибывшие силовики задержали злоумышленника.

Житель Серова подрался с продавцом из-за памперсов и чипсов
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Нарушителем общественного порядка оказался 37-летний мужчина по имени Дмитрий. Ранее его судили за кражу и оборот наркотических средств.

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Напомним, ранее житель Серова ворвался в магазин в пьяном состоянии и попытался украсть чипсы, памперсы и стиральный порошок. Однако остановить его попытался продавец, они начали драться, от чего с полок стали разлетаться товары. В результате злоумышленник смог убежать, но вскоре был задержан.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Грабитель#Вор#Магазин#Задержание
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