Пьяный мужчина захватил магазин с продавцами в свердловском поселке

О произошедшем рассказали свидетели инцидента, сообщает издание Ура.ру. По их словам, сперва грабитель забежал в магазин, после чего толкнул продавца, а затем начал высказывать угрозы другим работникам. Далее он приказал всем лечь на пол.
Также по словам очевидцев, в магазине в тот день работали две женщины. Они смогли выбежать на улицу. Там они попросили помощи и вызвали правоохранителей. Прибывшие силовики задержали злоумышленника.
Нарушителем общественного порядка оказался 37-летний мужчина по имени Дмитрий. Ранее его судили за кражу и оборот наркотических средств.
Напомним, ранее житель Серова ворвался в магазин в пьяном состоянии и попытался украсть чипсы, памперсы и стиральный порошок. Однако остановить его попытался продавец, они начали драться, от чего с полок стали разлетаться товары. В результате злоумышленник смог убежать, но вскоре был задержан.