«Сломать рыло» грозился екатеринбуржец пассажиру автобуса за куртку NASA

Причиной для конфликта стало то, что одному парню не понравилась куртка другого (верхняя одежда была создана брендом NASA). Логотип данного бренда аналогичен символу национального космического ведомства США. Драку пассажиров на видео сняли очевидцы.
По словам очевидцев, один парень угрожал другому «сломать рыло» и буквально набросился на него с кулаками. Разнимали мужчин другие пассажиры.
Обращался ли кто-то из конфликтующих в полицию неизвестно.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле пассажир автобуса набросился на водителя с кулаками из-за того, что тот делал ему замечание. Претензия водителя касалось того, что мужчина ехал в общественном транспорте с собакой без поводка и намордника.