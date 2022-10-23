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Житель Екатеринбурга довел своего друга до попадания в реанимацию

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI
44-летний житель Екатеринбурга избил своего 45-летнего друга во время вспыхнувшего конфликта. В результате избитый оказался в реанимации.

Пострадавший получает медицинскую помощь в больнице № 36. Медики обратились в полицию, сообщает «КП-Екатеринбург».

Уже проведена экспертиза. По ее результатам подтвердилось, что мужчину действительно избивали, в том числе били его по голове. Степень причиненного здоровью ущерба медики оценили как тяжкое.

Полицейские выяснили, кто это сделал. Под подозрение попал ранее несудимый друг пострадавшего. Он во всем сознался и рассказал, что решил избить приятеля во время ссоры.

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Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Избиение#Драка#Конфликт#Ссора#Друзья
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