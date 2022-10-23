Житель Екатеринбурга довел своего друга до попадания в реанимацию

Пострадавший получает медицинскую помощь в больнице № 36. Медики обратились в полицию, сообщает «КП-Екатеринбург».
Уже проведена экспертиза. По ее результатам подтвердилось, что мужчину действительно избивали, в том числе били его по голове. Степень причиненного здоровью ущерба медики оценили как тяжкое.
Полицейские выяснили, кто это сделал. Под подозрение попал ранее несудимый друг пострадавшего. Он во всем сознался и рассказал, что решил избить приятеля во время ссоры.
Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.