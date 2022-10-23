TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Серова подрался с продавцом из-за памперсов и чипсов

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
В Серове местный житель в пьяном состоянии попытался ограбить магазин. Вынести горожанин попытался памперсы, порошок и чипсы.

ЧП случилось в начале сентября. Все карманные средства в тот день мужчина уже потратил на алкоголь, поэтому остальные товары, которые ему понадобились, он решил вынести бесплатно. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области. 

Однако злоумышленника вовремя заметил продавец. Он попытался остановить вора, и между ними произошла потасовка возле товаров, они рассыпались.

Читайте также:
Житель Тагила украл телефон и попал на камеры видеонаблюденияВ Екатеринбурге девушка на свидании украла с банковской карты мужчины 46 тысяч рублей«Колдунья» украла 1,1 млн у желающей вернуть мужа жительницы Екатеринбурга

Из-за этого пьяный мужчина сумел скрыться. Тем не менее в скором времени его разыскали правоохранители.  Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее горожанин уже привлекался за подобные правонарушения.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Серов#Кража#Магазин#Продукты#Вор
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
21 октября, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
21 октября, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
21 октября, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
21 октября, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
21 октября, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16