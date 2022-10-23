Житель Серова подрался с продавцом из-за памперсов и чипсов

ЧП случилось в начале сентября. Все карманные средства в тот день мужчина уже потратил на алкоголь, поэтому остальные товары, которые ему понадобились, он решил вынести бесплатно. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
Однако злоумышленника вовремя заметил продавец. Он попытался остановить вора, и между ними произошла потасовка возле товаров, они рассыпались.
Из-за этого пьяный мужчина сумел скрыться. Тем не менее в скором времени его разыскали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее горожанин уже привлекался за подобные правонарушения.