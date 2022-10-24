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Бензиновые воры объявились в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:39
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Автомобили пострадавших тагильчан

В Нижнем Тагиле неизвестные сливают бензин с автомобилей

Неизвестные лица, работая под покровом ночи, сливают бензин с припаркованных автомобилей во дворе улицы Быкова в Нижнем Тагиле.
Лючок бензобака не был поврежден
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Пострадавшие рассказывают, что действия воришек аккуратные и точные: они сливают топливо из бензобака «все, прямо в ноль». Среди тех, кто уже лишился заправленного бензобака — мужчина, женщина и их сосед.

Тагильчане отметили аккуратность воришек: автомобильный ключ продолжает открывать лючок бензобака несмотря на предшествующий взлом. Пострадавший обращается к местным жителям и призывает их быть осторожными. О произошедшем он сообщил в группе «Инцидент Нижний Тагил».

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Напомним, что бензиновые воры не в первый раз орудуют в Нижнем Тагиле: ранее они уже сливали топливо у местных жителей в районе металлургов и на улице Землячки.

В Нижнем Тагиле злоумышленники сливают бензин с припаркованных автомобилей
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#Происшествия#Нижний Тагил#Машина#Воры#Бензин#Анна Варнакина
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