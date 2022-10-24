Бензиновые воры объявились в Нижнем Тагиле

Пострадавшие рассказывают, что действия воришек аккуратные и точные: они сливают топливо из бензобака «все, прямо в ноль». Среди тех, кто уже лишился заправленного бензобака — мужчина, женщина и их сосед.
Тагильчане отметили аккуратность воришек: автомобильный ключ продолжает открывать лючок бензобака несмотря на предшествующий взлом. Пострадавший обращается к местным жителям и призывает их быть осторожными. О произошедшем он сообщил в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, что бензиновые воры не в первый раз орудуют в Нижнем Тагиле: ранее они уже сливали топливо у местных жителей в районе металлургов и на улице Землячки.