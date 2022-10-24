Бывший мэр Нижнего Тагила пригласил Владимира Путина на Колыму

Приглашение посетить Колыму прозвучало в пятницу, 21 октября по время встречи Владимира Путина и Сергея Носова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
...я хотел бы ещё раз пригласить Вас, Владимир Владимирович, к нам на Колыму. Считаю, что это приглашение сегодня не должно никого пугать. Нам есть что показать, нам есть за что отчитаться. Считаю, что у нас есть чем гордиться, – сказал Сергей Носов.
Носов с 2012 до 2018 года возглавлял администрацию Нижнего Тагила. С сентября 2018 года Сергей Носов назначен губернатором Магаданской области.