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Бывший мэр Нижнего Тагила пригласил Владимира Путина на Колыму

Сегодня, 11:09
Фото: пресс-служба Кремля
Встреча Владимира Путина с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым
Сергей Носов, бывший мэр Нижнего Тагила пригласил президента России Владимира Путина посетить Колыму. По словам Носова, сегодня это приглашение никого не пугает.

Приглашение посетить Колыму прозвучало в пятницу, 21 октября по время встречи Владимира Путина и Сергея Носова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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...я хотел бы ещё раз пригласить Вас, Владимир Владимирович, к нам на Колыму. Считаю, что это приглашение сегодня не должно никого пугать. Нам есть что показать, нам есть за что отчитаться. Считаю, что у нас есть чем гордиться, – сказал Сергей Носов.
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Носов с 2012 до 2018 года возглавлял администрацию Нижнего Тагила. С сентября 2018 года Сергей Носов назначен губернатором Магаданской области.

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