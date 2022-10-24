Директор школы в свердловском поселке осталась без работы после вручения аттестата

Светлана Хмелева в тот период была абсолютно уверена в отличнице, поэтому диплом подготовила ей заранее. И именно его она вручила девушке на выпускном, хотя у нее не доставало баллов по результатам ЕГЭ для получения красной корочки. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».