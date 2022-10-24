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Директор школы в свердловском поселке осталась без работы после вручения аттестата

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI
Экс-директор школы №18 Белоярского округа Свердловской области Светлана Хмелева осталась без работы после скандала с красным аттестатом.

В период конфликтной ситуации «корочка» досталась девушке, которая не набрала достаточное количество баллов на ЕГЭ.

Светлана Хмелева в тот период была абсолютно уверена в отличнице, поэтому диплом подготовила ей заранее. И именно его она вручила девушке на выпускном, хотя у нее не доставало баллов по результатам ЕГЭ для получения красной корочки. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Экзаменационная комиссия узнала о произошедшем, и тогда этот факт стал общеизвестным. После этого администрация округа не стала продлевать трудовой договор с директором. Теперь, по словам Светланы Хмелевой, у нее не получается устроиться даже на должность учителя, причем ни в какую школу.

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Новым директором стал Валерий Грушицин. Он сказал, что в учреждении вакансий не имеется.

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