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Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов вышел на свободу

Сегодня, 12:03
Бывший начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов обжаловал приговор Тагилстроевского районного суда. Чернову и его подчиненным заменили реальный срок условным наказанием.

В пятницу, 21 октября седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска изменил приговор экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила. Анатолий Чернов получил испытательный срок 2 года, остальные фигуранты дела — 1 год. Также осуждённым нельзя покидать Нижний Тагил. Об этом сообщает АН «Между строк».

Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
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Ранее сообщалось, что экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов был осуждён на 2 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями. Чернов был лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на 2 года.

По материалам дела, летом 2020 года, экс-начальник ГИБДД Анатолий Чернов поручил своим подчинённым Сергею Петухову, Денису Холстинину и Константину Бабушкину  освободить от административной ответственности сына зампредседателя Гордумы Нижнего Тагила Владимира Базилевича и вернуть ему автомобиль.

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Сын городского парламентария Игорь Базилевич, был осуждён за управление автомобилем в пьяном виде. Это привело к гибели человека. Сам Чернов свою вину не признал и заявил, что преступных приказов не отдавал и что подчинённые его неверно поняли.

#Федор Быстров#Происшествия#Полиция#ГИБДД#Суд#Нижний Тагил
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