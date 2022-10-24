Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов вышел на свободу

В пятницу, 21 октября седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска изменил приговор экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила. Анатолий Чернов получил испытательный срок 2 года, остальные фигуранты дела — 1 год. Также осуждённым нельзя покидать Нижний Тагил. Об этом сообщает АН «Между строк».
Ранее сообщалось, что экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов был осуждён на 2 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями. Чернов был лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на 2 года.
По материалам дела, летом 2020 года, экс-начальник ГИБДД Анатолий Чернов поручил своим подчинённым Сергею Петухову, Денису Холстинину и Константину Бабушкину освободить от административной ответственности сына зампредседателя Гордумы Нижнего Тагила Владимира Базилевича и вернуть ему автомобиль.
Сын городского парламентария Игорь Базилевич, был осуждён за управление автомобилем в пьяном виде. Это привело к гибели человека. Сам Чернов свою вину не признал и заявил, что преступных приказов не отдавал и что подчинённые его неверно поняли.