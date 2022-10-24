Глава МФЦ устроила «семейный спектакль» губернатору Нижегородской области

Проверка выявила, что у мужчины и руководителя центра одна и та же фамилия. Жители Павлова рассказали, что многие знают об отношениях пары — их союз скреплен документально. После того, как обман вскрылся, губернатор уволил начальницу, сообщает NewsNN. О том, кто будет возглавлять отделение, пока неизвестно.