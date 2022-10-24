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Глава МФЦ устроила «семейный спектакль» губернатору Нижегородской области

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
Женщину-руководителя МФЦ в Павлове уволили 22 октября: она разыграла губернатору Нижегородской области Глебу Никитину «семейный спектакль».

Во время посещения местного многофункционального центра чиновник общался с жителями. Позже стало известно, что глава региона разговаривал не со случайным прохожим, а с мужем главы МФЦ.

Проверка выявила, что у мужчины и руководителя центра одна и та же фамилия. Жители Павлова рассказали, что многие знают об отношениях пары — их союз скреплен документально. После того, как обман вскрылся, губернатор уволил начальницу, сообщает NewsNN. О том, кто будет возглавлять отделение, пока неизвестно.

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Ранее в Нижнем Тагиле планировалось закрытие МФЦ на улице Космонавтов, 45.

Закрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов планируется в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний новгород#Мфц#Увольнение#Обман
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