И роль царя, и роль его палача играет екатеринбуржец в инвалидной коляске

Общаясь с Никитой Устьянцевым, не заподозришь, что молодой человек стеснялся контактировать с людьми. Открытый, дружелюбный Никита периодически заразительно улыбается. Ты невольно улыбаешься в ответ. О себе свердловский актер рассказывает привычно и охотно. У Никиты прекрасно поставленный уверенный голос и никаких комплексов — семилетний опыт игры на сцене театра сказывается.
В школьные годы круг общения Никиты Устьянцева ограничивался семьей и одноклассниками. Из-за экстрамедуллярной опухоли в спинном мозге Никита вынужден передвигаться в инвалидной коляске. В 18 лет Никиту пригласили в театр «Ora», который по тем временам еще имел формат кружка.
Я боялся. Я сначала очень боялся. В классе привык общаться, а с незнакомыми людьми не мог контактировать. Мне было некомфортно. Стеснялся. И никогда до этого не общался с людьми с инвалидностью, — говорит Никита.
В театральную атмосферу Никита Устьянцев погрузился сразу и прочно. Вдохновило все, что там происходит: театральные действа, костюмы, декорации, репетиции, постановки и, в первую очередь, люди. И сама обстановка, и спектакли раскрывают и показывают разные стороны характера и личности.
Вся моя творческая деятельность дала мне самореализацию, уверенность в себе, полную социализацию, жизненные навыки. Нравится мне то, что я могу самовыражаться, улучшать самого себя через творчество, — говорит Никита.
Предполагалось, что кружок будет любительский, а люди с инвалидностью просто пообщаются друг с другом. На театральном фестивале в 2015 году Никита и команда выступили с миниатюрами. Ребят заметила режиссер Лариса Абашева и поняла, что она хочет работать с этим коллективом. Пришла идея создать инклюзивный театр. Так появился «Ora».
Я бы посоветовал всем людям больше смелости. Сейчас уже и не верится, что я при людях комплексовал. А тут выступаю без всякого стеснения. Я не любил ни себя, ни свое тело. А сейчас вдохновлен. Люблю себя и все, что касается моего характера, моей личности, — рассказывает Никита.
Первой ролью актера стала роль в спектакле «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса», которую Никита характеризует как «антагонистская». Актеры находятся на сцене в похожих незамысловатых костюмах — черных брюках и черных водолазках с белыми шарфиками, на лице белый грим. Таким образом подчеркивается, что не костюм раскрывает персонажа, а внутренний мир актера раскрывает героя.
«Цирк» стал классикой нашего театра. Я читаю из записей Даниила Хармса. Это скорее повествование, чем стих.
Проект #безграничные_возможности2022 просит Никиту Устьянцева рассказать курьезный или интересный театральный случай из жизни «Ora»:
Много всего бывает на самом деле. Забываем выключить гарнитуры. Актеры уходят со сцены, а в зале слышно разговор за кулисами. Забываем реквизит, выходя на сцену. Забываем слова. Главное — обыгрывать ситуацию. — Никита задорно хохочет. Как будто так и должно быть. Зритель же не знает, как это по задумке должно выглядеть. Не подавать виду и играть.
В спектакле «Я убил царя» по пьесе Олега Богаева Никита Устьянцев играет трех персонажей:
Я играю палача, Николая II и его сына Алексея «три в одном». Это моя любимая роль, потому что она самая непростая. Было сложно прочувствовать эти личности, и достаточно тяжело проживать их на себе снова и снова.
Спектакли «путешествуют» по многим городам России, и портфолио актеров пополняются грамотами с разных фестивалей. Имя Никиты Устьянцева упоминают СМИ разных городов.
На мероприятиях встречали людей, которые заинтересовались нашим театром, нами. И мной. — Никита вновь хохочет. — И оставались с нами, и становились актерами. У нас все происходит по дружбе, по любви. Мы всегда берем всех желающих, неравнодушных к такому искусству. И к нам самим.
Театр «Ora» ждет грант на новый спектакль. Планируется постановка «Сказка странствий». Также есть идея снять необычный фильм. В фильме будут играть актеры с инвалидностью и без. У Никиты Устьянцева мечта развить в этом плане российский кинематограф.
Тем временем свердловский актер получает высшее образование в Московском педагогическом государственном университете. Решил учиться на логопеда, чтобы помочь «ставить речь» своим театральным коллегам.
Никита Устьянцев выкладывает истории и посты о своей общественной деятельности. Ассоциация «Особые люди» приглашает Никиту преподавать «Уроки доброты» в школах Екатеринбурга. Молодой человек в инвалидной коляске рассказывает школьникам о себе. Дети видят, что люди бывают разные. Никита учит ребят, как общаться с людьми с инвалидностью.
Когда большие трудности со здоровьем, это угнетает. Стараюсь черпать эмоции от дополнительных действий. Поучаствовать здесь, поучаствовать там, и я забываю о трудностях. Я то на репетициях, то на мероприятиях. Мне становится легче просто из-за того, что я не думаю о боли и отвлекаюсь. Это помогает выживать даже.