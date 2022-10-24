И роль царя, и роль его палача играет екатеринбуржец в инвалидной коляске

Предполагалось, что кружок будет любительский, а люди с инвалидностью просто пообщаются друг с другом. На театральном фестивале в 2015 году Никита и команда выступили с миниатюрами. Ребят заметила режиссер Лариса Абашева и поняла, что она хочет работать с этим коллективом. Пришла идея создать инклюзивный театр. Так появился «Ora».