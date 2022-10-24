ИРИ: Достижения Чувашии вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Чувашия – субъект РФ, у которого очень богатая история и интересный национальный колорит. Один из самых старых регионов в Поволжье известен со времен Золотой Орды, а сейчас у него завидный туристический потенциал.

За минувшие 20 лет власти Чувашии существенно улучшили инфраструктуру и общее качество жизни граждан. Важнейшие достижения Чувашии внесены в национальный проект, получивший название “20 главных событий России за 20 лет”. Его реализуют АНО “ИРИ” и федеральный медиахолдинг 1MI, пишет newsnn.ru. В исследовании участвуют россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Именно им авторы проекта предлагают перечислить события, сильнее остальных сказавшиеся на жизни молодежи. В частности, среди таковых жители назвали, то, что столицу республики – Чебоксары – удостоили почетного звания «Город трудовой доблести». Из 28 предприятий, которые были эвакуированы в Чувашию в Великую Отечественную войну, половину разместили на территории Чебоксар. Эти заводы выпускали необходимую на фронте продукцию. Респонденты отметили и то, что власти Чувашии весьма активно занимаются реализацией масштабной программы, предусматривающей комплексное развитие сельских местностей. Жителям республики предоставляют льготную ипотеку. В прошлом году в банках были оформлены кредиты на общую сумму в один миллиард рублей. Ипотеку оформили свыше 1000 семей. Условиями программы предусмотрено, что сельская ипотека полагается гражданам, нуждающимся в жилье. Бюджет предоставляет жителям республики выплаты на внесение первоначальных взносов в размере до 20 процентов от общей стоимости объекта недвижимости. Срок действия кредита – 25 лет. Ставка составляет три процента годовых. В Чувашии построили современное здание кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя СССР Кочетова. В нем учатся 400 ребят. Правительство Чувашии заботится о развитии туристического потенциала. Ожидается, что к 2030 году ежегодный турпоток в республику вырастет до 550 тысяч человек. Для достижения поставленной цели на территории субъекта создают современные объекты инфраструктуры. В преддверии 100-летнего юбилея Чувашии в рамках реализации проекта, предусматривающего создание туристского кластера «Чувашия – сердце Волги», благоустроили центральную Красную площадь. Здесь появились зоны отдыха, новая детская площадка, две сцены и музыкальный фонтан. Причем детская игровая зона отличается инклюзивностью: там могут проводить свой досуг и ребята с ограниченными физическими возможностями. В исторической зоне Красной площади работает музей под открытым небом.