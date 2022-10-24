ИРИ: Самара поделилась "20 главными событиями за 20 лет"

Среди таких событий опрошенные назвали достижения Самары, города, где многое изменилось к лучшему. Об этом пишут «Новости Волгограда».
Самарский аэропорт Курумоч реконструировали накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. Были обновлены две взлетно-посадочные полосы: их оборудовали водосточно-дренажной сетью и светосигнальным оборудованием. Также был реконструирован пассажирский перрон, построены три аварийно-спасательные станции, очистные сооружения и патрульная дорога.
Самарский вокзал, возведенный в 2001 году, – самый высокий вокзал Европы. Его высота вместе со шпилем составляет 101 метр. В здании есть смотровая площадка в виде балкона, она расположена на высоте 95 метров, что равнозначно 18 этажу жилого дома. На вокзале открыты исторический музей Куйбышевской магистрали, храм Смоленской иконы Божией Матери и зимний сад с фонтаном. Общая площадь вокзального комплекса – 32 тысячи квадратных метров, что позволяет принять 2600 человек одновременно. Ежедневно через самарский вокзал проходят более 16 тысяч пассажиров.
Также в Самаре построили Кировский мост: он стал третьим мостом через реку Самару и первым в постсоветское время. Мост, который обошелся бюджету в 12 миллиардов рублей, связал Волжский район и земли за Самаркой с городом, а также обеспечил городу выход к федеральным трассам. В конце 2019 года город получил четвертый мост – Фрунзенский.
При областной клинической больнице имени В. Д. Середавина открыли перинатальный центр. Строительство финансировали из регионального и федерального бюджетов, его стоимость составила 2,7 миллиарда рублей. Еще на миллиард закупили медицинское оборудование.
К чемпионату мира по футболу в 2018 году в поселке Радиоцентр был построен стадион «Самара Арена». В период мундиаля на стадионе провели шесть матчей, а после его стали использовать как базу известного футбольного клуба «Крылья Советов».