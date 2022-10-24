ИРИ: Самара поделилась "20 главными событиями за 20 лет"

Также в Самаре построили Кировский мост: он стал третьим мостом через реку Самару и первым в постсоветское время. Мост, который обошелся бюджету в 12 миллиардов рублей, связал Волжский район и земли за Самаркой с городом, а также обеспечил городу выход к федеральным трассам. В конце 2019 года город получил четвертый мост – Фрунзенский.