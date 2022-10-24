Избитый мужчина скончался из-за сломанной челюсти в Нижней Салде

Оказалось, что конфликт между мужчинами случился в общежитии. Причины, по которым обвиняемый избил погибшего, пока неизвестны. Перед смертью избитый написал заявление в полицию. Об обстоятельствах случившегося рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого наступила смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержан безработный свердловчанин. Его взяли под стражу, предъявили обвинения. Возбуждено уголовное дело, продолжается сбор материалов. Правоохранители уже осмотрели место случившегося, узнали данные от свидетелей, подготовились к проведению экспертизы, сообщает СУ СК РФ Свердловской области.