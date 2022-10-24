Избитый мужчина скончался из-за сломанной челюсти в Нижней Салде

Оказалось, что конфликт между мужчинами случился в общежитии. Причины, по которым обвиняемый избил погибшего, пока неизвестны. Перед смертью избитый написал заявление в полицию. Об обстоятельствах случившегося рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.