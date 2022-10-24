Известный врач-онколог Дмитрий Потапов скончался в Нижнем Тагиле

Информацию о гибели медика рассказала его супруга Ольга, сообщает издание «Между строк».
В 2000 году Дмитрий окончил Уральскую государственную медицинскую академию по направлению «Лечебное дело». Затем он обучался интернатуре по профилю «Хирургия». В 2003 году мужчина получил образование по направлению «Онкология».
С 2000 года он трудился в онкодиспансере №2 Нижнего Тагила в должности хирурга-онколога, а также заведующего хирургическим отделением. Шесть лет назад он начал работать еще в двух медорганизациях.
Дмитрия считали отличным специалистом, местные жители оставляли о нем множество хвалебных отзывов.
Некоторое время назад (1-3 месяца назад) мужчина уволился со всех мест работы. Похороны медика пройдут 25 октября в 14:30 в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, 47.
Напомним, 21 октября стало известно о том, что в Нижнем Тагиле скончался известный тренер по плаванию - Сергей Тарачев. Он воспитал несколько поколений спортсменов, призёров Чемпионатов России и УрФО.