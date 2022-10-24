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Кандидат наук пояснил, как человеку узнать о том, что он заразился ВИЧ

24 октября, 18:24
По данным врача-инфекциониста Георгия Сапронова, в числе признаков того, что человек заразился ВИЧ-инфекцией, можно назвать лихорадку.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию, озвученную изданию руководителем Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгием Сапроновым, лихорадка сопровождает острый период развития ВИЧ-инфекции в организме. Хотя она уже на тот момент присутствует в организме, но начальный периода заболевания симптомы еще не сопровождают. Когда заканчивается лихорадка, довольно долго какие-либо симптомы себя вновь не проявляют.

А вот в конце заболевания вместе с появлением иммунодефицита появляются уже явные симптомы. В их числе медик назвал пневмонию, папиломотоз, туберкулез и ряд других заболеваний. Эта стадия может сопровождаться поносом, а у больных туберкулезом происходит его реактивация.

Но гарантированное выявление ВИЧ возможно только, если провести эпидемиологическое исследование.



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