Кандидат наук пояснил, как человеку узнать о том, что он заразился ВИЧ

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию, озвученную изданию руководителем Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгием Сапроновым, лихорадка сопровождает острый период развития ВИЧ-инфекции в организме. Хотя она уже на тот момент присутствует в организме, но начальный периода заболевания симптомы еще не сопровождают. Когда заканчивается лихорадка, довольно долго какие-либо симптомы себя вновь не проявляют.