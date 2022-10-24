Lada Granta сгорела в поле в Нижним Тагиле

Известно, что владелец транспортного средства уехал на охоту. Доехав до поля, он остановился и пошёл осмотреть территорию. Вернувшись к авто, он заметил дым, который шел из моторного отсека. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
Потушись начинающийся пожар самостоятельно он не успел и вызвал огнеборцев. Предварительно установлено, что машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки двигателя.
Напомним, ранее сообщалось, что в этот же день, 22 октября, под Нижним Тагилом сгорел дачный домик, машина и баня.