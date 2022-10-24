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Lada Granta сгорела в поле в Нижним Тагиле

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
В поселке Северный под Нижним Тагилом сгорел автомобиль Lada Granta. ЧП произошло 22 октября в 13.17.

Известно, что владелец транспортного средства уехал на охоту. Доехав до поля, он остановился и пошёл осмотреть территорию. Вернувшись к авто, он заметил дым, который шел из моторного отсека. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.

Потушись начинающийся пожар самостоятельно он не успел и вызвал огнеборцев. Предварительно установлено, что машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки двигателя.

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Напомним, ранее сообщалось, что в этот же день, 22 октября, под Нижним Тагилом сгорел дачный домик, машина и баня.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Двигатель#Дым#Машина#Поле#Елена Озерова
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