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Медведев приехал на УВЗ в Нижний Тагил, а воздух был без выбросов

Вчера, 14:26
Фото: 1MI
Дмитрий Медведев приехал с рабочим визитом на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, за прошедшую неделю воздух в городе был без вредных выбросов, а житель Полевского погиб на Украине. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 октября.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехал в Нижний Тагил. Он провел совещание на территории одного из объектов «Уралвагонзавода». После мероприятия экс-президент РФ заявил об увеличении количества танков на предприятии.

Медведев после посещения УВЗ в Нижнем Тагиле заявил об увеличении выпуска танков
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За прошедшую неделю в воздухе Нижнего Тагила не было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. А в Верхней Салде прошли общественные слушания по строительству кремниевого завода, против которого высказываются местные жители. Подробнее о главных экособытиях читайте по ссылке ниже.

Воздух без выбросов в Нижнем Тагиле и утилизация покрышек. Главные экособытия недели
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Хулиганами, сливающими по ночам бензин с припаркованных автомобилей в Нижнем Тагиле, заинтересовалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, а также свидетелей правонарушений.

Полиция Нижнего Тагила разыскивает хулиганов за слив бензина из авто
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82-летнюю Веру Сарсадских, которая пропала в лесу под Новоасбестом, разыскивают уже седьмые сутки. Волонтерам удалось найти кострище и пустую упаковку от лекарств. Ранее добровольцы просили у свердловчан предоставить дополнительные квадроциклы и экипировку.

Работают опытные группы: пенсионерку из Новоасбеста ищут седьмые сутки
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Под артиллерийским обстрелом на Украине скончался 27-летний Максим Изгагин из Полевского. Прощание с ним состоится 25 октября в 10.00 в ритуальном зале на улице Сталеваров.

Свердловчанин скончался под артиллерийским обстрелом на Украине
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Медведев после посещения УВЗ в Нижнем Тагиле заявил об увеличении выпуска танков
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