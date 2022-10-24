Медведев приехал на УВЗ в Нижний Тагил, а воздух был без выбросов

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехал в Нижний Тагил. Он провел совещание на территории одного из объектов «Уралвагонзавода». После мероприятия экс-президент РФ заявил об увеличении количества танков на предприятии.
За прошедшую неделю в воздухе Нижнего Тагила не было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. А в Верхней Салде прошли общественные слушания по строительству кремниевого завода, против которого высказываются местные жители. Подробнее о главных экособытиях читайте по ссылке ниже.
Хулиганами, сливающими по ночам бензин с припаркованных автомобилей в Нижнем Тагиле, заинтересовалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, а также свидетелей правонарушений.
82-летнюю Веру Сарсадских, которая пропала в лесу под Новоасбестом, разыскивают уже седьмые сутки. Волонтерам удалось найти кострище и пустую упаковку от лекарств. Ранее добровольцы просили у свердловчан предоставить дополнительные квадроциклы и экипировку.
Под артиллерийским обстрелом на Украине скончался 27-летний Максим Изгагин из Полевского. Прощание с ним состоится 25 октября в 10.00 в ритуальном зале на улице Сталеваров.