Медведев приехал на УВЗ в Нижний Тагил, а воздух был без выбросов

Дмитрий Медведев приехал с рабочим визитом на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, за прошедшую неделю воздух в городе был без вредных выбросов, а житель Полевского погиб на Украине. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 октября.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле