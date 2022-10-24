Молодые ростовчане рассказали о главных событиях в России и их городе за 20 лет

Что же касается других городов и сел региона, там появились новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Было построено почти 500 таких объектов. До 2024 года должно быть построено и реконструировано еще 99 объектов в сфере здравоохранения. Предпочтение было отдано поликлиникам и поликлиническим отделениям, подстанциям скорой медицинской помощи, участковым больницам. В 2012 году начали действовать и сейчас реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».