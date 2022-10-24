Молодые ростовчане рассказали о главных событиях в России и их городе за 20 лет

Как сообщает rostovgazeta.ru, социологов, журналистов и других специалистов привлекли к решению масштабной задачи: установить, какие из эпизодов современной российской истории стали самыми значимыми в жизни молодежи. Для этого на ряд ключевых вопросов исследования отвечают включенные в состав фокус-групп молодые россияне, проживающие во всех регионах РФ.
В Ростове-на-Дону накануне чемпионата мира по футболу — 2018 было завершено строительство стадиона мирового класса, получившего название «Ростов Арена». Там прошло четыре матча группового этапа и один в рамках плей-офф. Стадион одновременно способен вместить свыше 43 тысяч болельщиков.
Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России» задействовали для решения масштабной транспортной задачи. На ее средства в Ростове-на-Дону построен новый аэропорт, получивший имя Матвея Платова. Об этом атамане донского казачьего войска, герое Отечественной войны 1812 года, ходили легенды. Аэропорту была присуждена премия «Воздушные ворота России — 2020» как лучшему аэропорту, способному вместить от двух до четырех миллионов пассажиров в год, и премия за использование лучшего дизайнерского решения при разработке проекта.
Что же касается других городов и сел региона, там появились новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Было построено почти 500 таких объектов. До 2024 года должно быть построено и реконструировано еще 99 объектов в сфере здравоохранения. Предпочтение было отдано поликлиникам и поликлиническим отделениям, подстанциям скорой медицинской помощи, участковым больницам. В 2012 году начали действовать и сейчас реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева начали строить два самолета-амфибии Бе-200, которые будет использовать МЧС при тушении лесных пожаров и для решения других сложных задач. Ведомством уже получено шесть серийных бортов. Всего будущая специальная эскадрилья будет насчитывать 10 машин. Также на предприятии идет разработка новой авиационной техники. В ходе летных и сертификационных испытаний уточняются ее характеристики. После чего она начинает выпускаться серийно.
Также в Таганроге в рамках проекта «Таганрогский трамвай» была сделана закупка современных малошумных трамваев. В этом году капитально ремонтируются трамвайные пути и контактная сеть. Предусмотрено появление новых остановочных комплексов и современного депо. В общей сложности по проекту удалось приобрести 60 трамваев, построить 43 километра трамвайной сети, установить новые остановочные павильоны и обустроить 100 посадочных площадок.