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Не офигел: блогер Илья Мэддисон сравнил Екатеринбург с Белградом и не увидел различий

Сегодня, 04:06
Фото: 1MI

Блогер Илья Мэддисон сравнил Екатеринбург с Белградом и не увидел различий

Известный блогер Илья Мэддисон (Давыдов) рассказал, что Белград не отличается от Екатеринбурга — «абсолютно одинаковые ощущения».

Видеоблогер рассказал, что столица Сербии и областной центр Свердловской области не смогли его ничем удивить. Maddyson удивился только неспешному ритму жизни сербов. В своем обзоре зарубежья стример отметил теплоту и «душевность» города, а также дешевизну жизни в нём, передает слова Мэддисона портал cyber.sports.ru.

Ранее стример побывал в Екатеринбурге, попробовал шаурму и испугался местных жителей. В киоск со стритфудом на улице 40-летия Октября, 47 блогер отправил свою девушку — Уралмаш ему показался страшным.

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Ещё раньше геймер приехал в Нижний Тагил и испугался тагильчан, которые с угрожающим взглядом ходят по городу в спортивных костюмах.

Жителей Нижнего Тагила испугался видеоблогер Мэддисон
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#Общество#Екатеринбург#Блогер#Впечатления#Путешествия#Анна Варнакина
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