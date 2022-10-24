Не офигел: блогер Илья Мэддисон сравнил Екатеринбург с Белградом и не увидел различий

Видеоблогер рассказал, что столица Сербии и областной центр Свердловской области не смогли его ничем удивить. Maddyson удивился только неспешному ритму жизни сербов. В своем обзоре зарубежья стример отметил теплоту и «душевность» города, а также дешевизну жизни в нём, передает слова Мэддисона портал cyber.sports.ru.