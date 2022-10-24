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Нижний Тагил остался без трамвайного движения на три часа по вине тяжеловоза

Сегодня, 05:28
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле тяжеловоз разорвал контактную сеть трамваев

Шофёр тяжеловоза в 3:40 24 октября оставил без трамвайного сообщения Нижний Тагил: он разорвал контактную сеть в районе остановки «Центр оптовой торговли». Инцидент произошел на перекрёстке улиц Фестивальной и Кулибина.

Виновник происшествия скрылся с места случившегося. Авария не позволила около сотни пассажиров добраться в пункт назначения в нужное время. Электронику починили спустя 3 часа в 6:40 утра, сообщил МУП «Тагильский трамвай».

Представители предприятия сообщили об инциденте правоохранителям. Учреждение просит отыскать виновника случившегося с дальнейшим взысканием денежной компенсации за ремонтные работы на сетях и остановку трамвайного движения.

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Ранее в Нижнем Тагиле под трамвай попала девочка, которая торопилась в школу. Общественный транспорт следовал по маршруту «УВЗ — ГГМ». Ребёнок неожиданно оказался на трамвайных путях.

Попавшая под колеса трамвая девочка в Нижнем Тагиле торопилась в школу
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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Тагильский трамвай#Трамвай#Авария#Ремонт
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