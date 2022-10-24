Нижний Тагил остался без трамвайного движения на три часа по вине тяжеловоза

Виновник происшествия скрылся с места случившегося. Авария не позволила около сотни пассажиров добраться в пункт назначения в нужное время. Электронику починили спустя 3 часа в 6:40 утра, сообщил МУП «Тагильский трамвай».
Представители предприятия сообщили об инциденте правоохранителям. Учреждение просит отыскать виновника случившегося с дальнейшим взысканием денежной компенсации за ремонтные работы на сетях и остановку трамвайного движения.
Ранее в Нижнем Тагиле под трамвай попала девочка, которая торопилась в школу. Общественный транспорт следовал по маршруту «УВЗ — ГГМ». Ребёнок неожиданно оказался на трамвайных путях.