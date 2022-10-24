Полиция Нижнего Тагила разыскивает хулиганов за слив бензина из авто

Неизвестные хулиганы по ночам сливают бензин из машин, стоящих на парковке на улице Быкова. В полиции по данному факту начали проводить проверку.
По поступившему обращению в отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, принимаются меры к установлению лиц, причастных к правонарушению, - сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, что по словам пострадавших от действий злоумышленников граждан, действуют хулиганы аккуратно: они сливают топливо из бензобака полностью. От их действий пострадало как минимум три человека — двое мужчин и женщина.
Аккуратны воры в том, что автомобильный ключ продолжает открывать лючок бензобака, несмотря на произошедший недавно взлом.