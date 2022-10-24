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Появились подробности падения самолета на жилой дом в Иркутске

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
Военный самолёт Су-30 упал на жилой дом во время приемо-сдаточного полёта в Иркутске в районе Ново-Ленино. Борт покинул аэродром авиационного завода, после чего рухнул на частный дом.

Экстренные ведомства региона сообщили, что оба пилота транспортного средства не выжили. Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области — рассказал, что среди горожан жертв нет: в доме, на который рухнул самолёт, никого не было.

По данным СМИ, пилоты перестали выходить на связь с базой спустя определенный временной промежуток после взлёта с аэродрома. В небо был поднят другой борт. Разведка показала, что экипаж был без сознания. Причиной крушения самолёта, предварительно, называют отказ кислородного оборудования и разгерметизацию кабины.

После крушения самолёта возник пожар. Пламя охватило площадь в 200 квадратных метров. Сотрудники оперативных служб ограничили в распространении и ликвидировали пожар, сообщает издание «Проспект Мира».

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Авария стала причиной возбуждения СК уголовного дела. Объединенная авиастроительная корпорация тоже займётся выяснением всех деталей произошедшего. Изучать трагедию будут отраслевые эксперты. После ЧП 150 домов в Иркутске остались без электричества.

Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске
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#Анна Варнакина#Происшествия#Иркутск#Самолет#Крушение#Упал#Смерть#Пилот
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