Появились подробности падения самолета на жилой дом в Иркутске

Экстренные ведомства региона сообщили, что оба пилота транспортного средства не выжили. Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области — рассказал, что среди горожан жертв нет: в доме, на который рухнул самолёт, никого не было.
По данным СМИ, пилоты перестали выходить на связь с базой спустя определенный временной промежуток после взлёта с аэродрома. В небо был поднят другой борт. Разведка показала, что экипаж был без сознания. Причиной крушения самолёта, предварительно, называют отказ кислородного оборудования и разгерметизацию кабины.
После крушения самолёта возник пожар. Пламя охватило площадь в 200 квадратных метров. Сотрудники оперативных служб ограничили в распространении и ликвидировали пожар, сообщает издание «Проспект Мира».
Авария стала причиной возбуждения СК уголовного дела. Объединенная авиастроительная корпорация тоже займётся выяснением всех деталей произошедшего. Изучать трагедию будут отраслевые эксперты. После ЧП 150 домов в Иркутске остались без электричества.