Появились подробности падения самолета на жилой дом в Иркутске

По данным СМИ, пилоты перестали выходить на связь с базой спустя определенный временной промежуток после взлёта с аэродрома. В небо был поднят другой борт. Разведка показала, что экипаж был без сознания. Причиной крушения самолёта, предварительно, называют отказ кислородного оборудования и разгерметизацию кабины.