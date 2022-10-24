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Предупреждение о мокром снеге и сильном ветре продлено в Свердловской области

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
На территории Свердловской области прогнозируют сильный ветер со снегом и дождём. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на улице и не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Во вторник, 25 октября сохранится опасность сильного ветра с дождем и снегом. Метеорологи продлили штормовое предупреждение для региона на сутки. Порывы ветра местами будут составлять 18 метров с секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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24 и 25 октября термометр покажет до +3 градусов днём и +2 градусов ночью. По прогнозам, довольно скоро ожидаются дождь с мокрым снегом.

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В ГУ МЧС региона просят свердловцев проявить внимательность и осторожность на улицах. Соблюдать правила безопасности, не оставлять автомобили у рекламных щитов и под деревьями. Не прятаться от ветра у ненадёжных конструкций, не работать с открытым огнём.

#Федор Быстров#Погода#Прогноз погоды#Штормовое предупреждение#МЧС
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