Предупреждение о мокром снеге и сильном ветре продлено в Свердловской области

Во вторник, 25 октября сохранится опасность сильного ветра с дождем и снегом. Метеорологи продлили штормовое предупреждение для региона на сутки. Порывы ветра местами будут составлять 18 метров с секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
24 и 25 октября термометр покажет до +3 градусов днём и +2 градусов ночью. По прогнозам, довольно скоро ожидаются дождь с мокрым снегом.
В ГУ МЧС региона просят свердловцев проявить внимательность и осторожность на улицах. Соблюдать правила безопасности, не оставлять автомобили у рекламных щитов и под деревьями. Не прятаться от ветра у ненадёжных конструкций, не работать с открытым огнём.