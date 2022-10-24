Предупреждение о мокром снеге и сильном ветре продлено в Свердловской области

В ГУ МЧС региона просят свердловцев проявить внимательность и осторожность на улицах. Соблюдать правила безопасности, не оставлять автомобили у рекламных щитов и под деревьями. Не прятаться от ветра у ненадёжных конструкций, не работать с открытым огнём.

