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Работают опытные группы: пенсионерку из Новоасбеста ищут седьмые сутки

Сегодня, 05:48
Фото: TagilCity.ru

Седьмые сутки ищут пенсионерку под Нижним Тагилом

Волонтёры Нижнего Тагила продолжают поиски 82-летней Веры Сарсадских. Основной поисковый отряд уже сформирован, поэтому сбор волонтёров закрыт. Тем не менее силы подготовленных автономных групп продолжают привлекать.

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» седьмые сутки работают под Новоасбестом в поисках пропавшей пенсионерки. На сегодняшний день новой информации по местонахождению Веры Васильевны нет, поиски продолжаются.

На сегодня сбор добровольцев приостановлен, работают только те, кто уже на месте.
Есть задачи для опытных, автономных подготовленных групп со своим оборудованием и транспортом, — обращаются к участникам чата «ЛизаАлерт».

За период нахождения в лесу волонтёры отряда обнаружили кострище, а также пустую пачку лекарств для сердца. По словам родственников, именно это лекарство пожилая женщина не принимала.

Волонтёры не теряют надежды и подбадривают друг друга:

Я благодарен всем и каждому жму руку, кто отозвался и приехал на поиск. Среди вас много толковых ребят. Давайте учиться. Учиться на старших поисковых групп, учиться на поисковиков. Тогда мы станем ещё сильнее и чуточку удачливее в поиске пропавших людей, — обратился один из членов команды к коллегам.
В лесу обнаружили конструкцию из палок.В лесу обнаружили конструкцию из палок.
Волонтёры прочесывают местность.Волонтёры прочесывают местность.
Кострище рядом с конструкцией. Кострище рядом с конструкцией.
Поиски идут с утра до ночи.Поиски идут с утра до ночи.
Найденная пачка из-под сердечных лекарств.Найденная пачка из-под сердечных лекарств.
В лесу обнаружили конструкцию из палок.
Фото: Чат «Сарсадских Новоасбест Выезд»: Евгений Бусыгин, Светлана Татарникова
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Напомним, 82-летняя Вера Васильевна Сарсадских пропала 18 октября. В тот день она ушла на прогулку и с тех пор её никто не видел. Некоторое время женщина выходила на связь, однако сейчас её телефон не отвечает. Родственники предполагают, что у бабушки могут быть проблемы с восприятием.

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