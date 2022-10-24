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РЭО: В Чувашии построят комплекс по утилизации и 3 станции по сортировке мусора

24 октября 08:08
Фото: reo.ru
В Республике Чувашии до конца 2024 года построят четыре комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ежегодная мощность новых объектов составит свыше ста девяноста тысяч тонн.

Об этом стало известно из сообщения генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева в ходе его рабочего визита в Чувашию.

Буцаев обсудил с главой региона Олегом Николаевым основные варианты реализации проекта. Глава РЭО уточнил, что на территории Чувашской Республики будет построено три станции по сортировке отходов мощностью девяносто тысяч тонн в год и комплекс по утилизации мусора с ежегодной мощностью более ста тысяч тонн. Реализация проектов предполагает заключение концессий, передает 360tv.ru.

Комплексы по переработке мусора будут созданы в Моргаушском, Канашском и Батыревском районах. Предприятие по утилизации отходов построят практически рядом с объектом по обработке ТКО в Новочебоксарске. 

В строительство новых мощностей будет вложено примерно 1,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что ППК «РЭО» совместно с госкорпорацией «Ростех» создали новое предприятие «Экотех», на которое возложены функции по рекультивации мусорного полигона.

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