РЭО: В Чувашии построят комплекс по утилизации и 3 станции по сортировке мусора

Буцаев обсудил с главой региона Олегом Николаевым основные варианты реализации проекта. Глава РЭО уточнил, что на территории Чувашской Республики будет построено три станции по сортировке отходов мощностью девяносто тысяч тонн в год и комплекс по утилизации мусора с ежегодной мощностью более ста тысяч тонн. Реализация проектов предполагает заключение концессий, передает 360tv.ru.