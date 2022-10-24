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Россию лишили еще одной золотой медали ОИ-2012

24 октября 18:54
Допинг обнаружили у легкоатлетки, завершившей карьеру пять лет назад.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу AIU, антидопинговые правила нарушила Наталья Антюх. Российская спортсменка выиграла забег на 400 метров с барьерами. Решение о том, чтобы лишить Антюх золота Игр было принято, изучив данные LIMS. 

 

Таким образом, результаты российской спортсменки в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года будут аннулированы. Золотая награда перейдет к Лашинде Димус из США. Американка финишировала второй в забеге. 

 

Ранее сборную России уже лишили четырех золотых медалей Игр в Лондоне. Все они были завоеваны в легкой атлетике.

#Спорт
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