«Ростелеком» обеспечил интернетом и видеонаблюдением Демидовскую больницу в Тагиле

Компания «Ростелеком» в Нижнем Тагиле обеспечила телекоммуникационной инфраструктурой Демидовскую больницу. Доступ в Сеть позволяет работникам медучреждения перейти на «Единую цифровую платформу», отказавшись от бумажных медкарт, справок и выписок, а также следить за безопасностью в отделениях.

Провайдер построил структурированную кабельную сеть в здании на Горошникова, 37, подключил локальное видеонаблюдение в поселке Старатель на Курортной, 18 и организовал оптические линии связи в отделениях на улицах Горошникова, 37, Космонавтов, 34, Кузнецкого, 12, Мира, 61, Октябрьской революции, 21 и Фрунзе, 27а. Обеспечение интернетом учреждений здравоохранения является одним из приоритетных направлений деятельности «Ростелекома». Наши специалисты построили почти два километра линий связи для Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Благодаря этому сотрудники получили доступ в интернет со скоростью до 100 Мбит/с. В одном из отделений было установлено десять камер видеонаблюдения. Устройства располагаются на фасаде здания и внутри корпуса. Передача изображений ведется в круглосуточном режиме. Записи хранятся на серверной платформе заказчика. Просматривать изображения могут только руководители больницы и лица, ответственные за охрану порядка, — отметил директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Фото: пресс-служба "Ростелеком" Доступ в интернет, которым «Ростелеком» обеспечил подразделения больницы, экономит время наших пациентов. На сайте можно задать вопрос специалисту и получить необходимую медицинскую информацию, а также воспользоваться функцией вызова врача на дом. Видеонаблюдение дает возможность администрации медучреждения видеть общую обстановку в поликлинике на Курортной, 18 и помогает оперативно разобраться в случае нештатных ситуаций, — сказал главный врач ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» Сергей Овсянников. Читайте также: «Ростелеком» запустил акцию обмена старых Wi-Fi-роутеров на новые «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» для горнолыжного комплекса «Гора Белая» Интернет для бизнеса: «Ростелеком» запустил акцию для компаний к 300-летию города