Шесть канализационных коллекторов отремонтируют в Нижнем Тагиле

Согласно документации, «ССМУ-11» капитально отремонтирует шесть напорных коллекторов общей протяженностью 185 метров. Два трубопровода диаметром 500 мм рабочие заменят на улице Круговой, еще 55 метров 300-миллиметровых коллекторов — на улице Киевской, 60 метров двух трубопроводов диаметром 300 и 500 мм — на пересечении улиц Сибирская и Глеба Успенского. Сдать каждый участок компания «ССМУ-11» должна через две-три недели.