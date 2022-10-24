Шесть канализационных коллекторов отремонтируют в Нижнем Тагиле

Ресурсоснабжающая организация «Водоканал-НТ» заключила договор с местной компанией «ССМУ-11» на ремонт шести канализационных коллекторов, расположенных на Вагонке. Подрядная организация стала единственным участником закупки, предложив выполнить работы за 7,6 млн рублей. Средства выделят в рамках программы капитальных ремонтов «Водоканал-НТ» на 2022 год.
Согласно документации, «ССМУ-11» капитально отремонтирует шесть напорных коллекторов общей протяженностью 185 метров. Два трубопровода диаметром 500 мм рабочие заменят на улице Круговой, еще 55 метров 300-миллиметровых коллекторов — на улице Киевской, 60 метров двух трубопроводов диаметром 300 и 500 мм — на пересечении улиц Сибирская и Глеба Успенского. Сдать каждый участок компания «ССМУ-11» должна через две-три недели.
Во время приемки работ заказчик проведет гидравлические испытания по всей длине трассы, а порядная организация будет нести гарантийные обязательства в течение шести последующих лет.
Напомним, в Нижнем Тагиле выполнят модернизацию магистрального водопровода на улице Серова.