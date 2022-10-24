Свердловчанин скончался под артиллерийским обстрелом на Украине

О гибели племянника рассказала тётя Максима.
Не прошло и месяца… 27 сентября мы прощаясь, молились вновь встретиться. Но молитвы не были услышаны. Под артиллерийским обстрелом погиб наш племянник и друг Максим Изгагин, ему было всего 27 лет… — пишет Александра Катаева.
Друзья погибшего, родственники и коллеги поделились воспоминаниями о дружбе и работе с парнем.
Примите мои соболезнования. Максим был светлым, добрым, надёжным…
Работая с ним на «Пиастрелле». Я всегда говорила, что с Максом я бы в разведку пошла, за спиной не спрячется и не бросит. Царствие небесное, — вспоминает Ирина К.
Прощание с военнослужащим пройдет во вторник, 25 октября, в 10:00. Место траурной церемонии — ритуальный зал в северной части на улице Сталеваров в Полевском.
Ранее в Нижнем Тагиле попрощались с погибшим на СВО артиллеристом Максимом Ромашиным. Мама рассказала TagilCity.ru о жизни и судьбе её сына.