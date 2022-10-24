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Свердловчанин скончался под артиллерийским обстрелом на Украине

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI

Житель Полевского скончался под артиллерийским обстрелом на Украине

27 сентября Максима Изгагина проводили на территорию проведения специальной военной операции на Украине. Житель Полевского скончался под артиллерийским обстрелом.
Максим Изгагин
Фото: Александра Катаева "ВКонтакте"

О гибели племянника рассказала тётя Максима.

Не прошло и месяца… 27 сентября мы прощаясь, молились вновь встретиться. Но молитвы не были услышаны. Под артиллерийским обстрелом погиб наш племянник и друг Максим Изгагин, ему было всего 27 лет… — пишет Александра Катаева.

Друзья погибшего, родственники и коллеги поделились воспоминаниями о дружбе и работе с парнем.

Примите мои соболезнования. Максим был светлым, добрым, надёжным…
Работая с ним на «Пиастрелле». Я всегда говорила, что с Максом я бы в разведку пошла, за спиной не спрячется и не бросит. Царствие небесное, — вспоминает Ирина К.

Прощание с военнослужащим пройдет во вторник, 25 октября, в 10:00. Место траурной церемонии — ритуальный зал в северной части на улице Сталеваров в Полевском.

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Ранее в Нижнем Тагиле попрощались с погибшим на СВО артиллеристом Максимом Ромашиным. Мама рассказала TagilCity.ru о жизни и судьбе её сына.

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