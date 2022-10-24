«Так я понимаю, куда идти»: незрячий тагильчанин исследовал систему в столичном метро

Такая система позволяет ориентироваться в пространстве всем, кому требуется помощь. Звуковые маяки устанавливаются на входе в магазины, социальные учреждения, остановки, пешеходные переходы и сигнализируют о том, куда нужно идти. Всё это работает вкупе с приложением на смартфоне. Для обычного пешехода работа системы всего лишь пикающие звуки, для пешехода с ограниченными возможностями — помощь в передвижении по городу.