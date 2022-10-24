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«Так я понимаю, куда идти»: незрячий тагильчанин исследовал систему в столичном метро

Сегодня, 08:40
Фото: TagilCity.ru

Житель Нижнего Тагила протестировал систему помощи для инвалидов

Незрячий общественник Евгений Быков из Нижнего Тагила протестировал доступную среду в московском метро у входа к станции «Полежаевская». Там установили систему «Говорящий город», предназначенную для ориентирования в пространстве для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С рождения тотально незрячий Евгений Быков переехал в Москву два года назад. Здесь он живёт и профессионально занимается мини-футболом. Также молодой человек часто путешествует и везде старается уделять внимание изучению доступной среды. Недавно его пригласили изучить систему «Говорящий город» в московском метро. 

Такая система позволяет ориентироваться в пространстве всем, кому требуется помощь. Звуковые маяки устанавливаются на входе в магазины, социальные учреждения, остановки, пешеходные переходы и сигнализируют о том, куда нужно идти. Всё это работает вкупе с приложением на смартфоне. Для обычного пешехода работа системы всего лишь пикающие звуки, для пешехода с ограниченными возможностями — помощь в передвижении по городу. 

Я ориентируюсь на звуковые маяки, они активируются с телефона через приложение при включенном bluetooth в радиусе действия около 15 метров. Туда заносится информация о том, к примеру, что это 4-й выход в метро и какого именно. Если я хочу попасть в этот выход, то я нажимаю кнопочку вызов и издается звуковой сигнал. Таким образом, я понимаю, куда нужно двигаться,  — рассказал Евгений Быков корреспонденту TagilCity.ru.

Евгений пояснил, что в приложении он может узнать любую информацию, которая относится к тому или иному объекту. К примеру, в магазинах и аптеках вносится информация вплоть до того, с какой стороны дверь и в какую сторону её открывать, а также график работы и номера телефонов.

В видео, которое подготовил Женя, он подробно показывает и рассказывает о своих впечатлениях от работы системы.
Видео: YouTube-канал: «Жизнь Незрячих»

Тагильчанин уверяет, что на сегодняшний день эта система реально оказывает помощь людям с ОВЗ. 

Никакие электронные трости, супер очки не работают и, скорее всего, не будут работать так, как пишет их производитель, и на это есть объективные причины. Эта система достаточно удобная, как на транспорте, так и на стационарных объектах. В приложении можно выбрать категорию инвалидности, водитель увидит это у себя и сможет оказать помощь при посадке в транспортное средства, — сказал Евгений.

Летом Евгений был на родине в Нижнем Тагиле и исследовал доступную среду. Он рассказал, что посетил два магазина разных торговых сетей, а также остановку общественного транспорта на вокзале. Он поясняет:

Доступная среда в Нижнем Тагиле реализуется, но, к сожалению, мы видим существенные недоработки в её реализации, а именно: установленные таблички со шрифтом брайля в транспорте не содержат на себе информации о маршрутном номере транспорта, существенная часть светофорных объектов не имеет звуковых сигналов, у нас нет возможности как-либо идентифицировать маршрутный номер транспорта. Можно, конечно, обратиться к прохожим, но их может не быть на остановке.
Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах
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