«Так я понимаю, куда идти»: незрячий тагильчанин исследовал систему в столичном метро

С рождения тотально незрячий Евгений Быков переехал в Москву два года назад. Здесь он живёт и профессионально занимается мини-футболом. Также молодой человек часто путешествует и везде старается уделять внимание изучению доступной среды. Недавно его пригласили изучить систему «Говорящий город» в московском метро.
Такая система позволяет ориентироваться в пространстве всем, кому требуется помощь. Звуковые маяки устанавливаются на входе в магазины, социальные учреждения, остановки, пешеходные переходы и сигнализируют о том, куда нужно идти. Всё это работает вкупе с приложением на смартфоне. Для обычного пешехода работа системы всего лишь пикающие звуки, для пешехода с ограниченными возможностями — помощь в передвижении по городу.
Я ориентируюсь на звуковые маяки, они активируются с телефона через приложение при включенном bluetooth в радиусе действия около 15 метров. Туда заносится информация о том, к примеру, что это 4-й выход в метро и какого именно. Если я хочу попасть в этот выход, то я нажимаю кнопочку вызов и издается звуковой сигнал. Таким образом, я понимаю, куда нужно двигаться, — рассказал Евгений Быков корреспонденту TagilCity.ru.
Евгений пояснил, что в приложении он может узнать любую информацию, которая относится к тому или иному объекту. К примеру, в магазинах и аптеках вносится информация вплоть до того, с какой стороны дверь и в какую сторону её открывать, а также график работы и номера телефонов.
Тагильчанин уверяет, что на сегодняшний день эта система реально оказывает помощь людям с ОВЗ.
Никакие электронные трости, супер очки не работают и, скорее всего, не будут работать так, как пишет их производитель, и на это есть объективные причины. Эта система достаточно удобная, как на транспорте, так и на стационарных объектах. В приложении можно выбрать категорию инвалидности, водитель увидит это у себя и сможет оказать помощь при посадке в транспортное средства, — сказал Евгений.
Летом Евгений был на родине в Нижнем Тагиле и исследовал доступную среду. Он рассказал, что посетил два магазина разных торговых сетей, а также остановку общественного транспорта на вокзале. Он поясняет:
Доступная среда в Нижнем Тагиле реализуется, но, к сожалению, мы видим существенные недоработки в её реализации, а именно: установленные таблички со шрифтом брайля в транспорте не содержат на себе информации о маршрутном номере транспорта, существенная часть светофорных объектов не имеет звуковых сигналов, у нас нет возможности как-либо идентифицировать маршрутный номер транспорта. Можно, конечно, обратиться к прохожим, но их может не быть на остановке.
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