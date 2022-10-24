Успехи Рязанской области стали частью проекта ИРИ «20 событий РФ за 20 лет»

Достижения Рязанской области представляют собой часть совместного проекта холдинга 1MI и АНО «ИРИ» «20 главных событий России за 20 лет». Эксперты проводят опрос среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках опроса им предлагают назвать 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь всей страны, и 5 - на жизнь их региона.
Так называемый Рязанский Арбат в столице области — излюбленное место отдыха местных жителей и гостей города. На пешеходной улице Почтовой выступают уличные музыканты; художники рисуют портреты гуляющих, здесь же проводят творческие фестивали. Рязанский Арбат включен в список участников конкурса «Сокровища России». Об этом пишут «Новости Волгограда».
В селах Рязанской области открылись 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы оснащены необходимым оборудованием и укомплектованы кадрами. Продолжается строительство новых пунктов.
В Рязанской области появился свой музыкальный театр. Его деятельность продолжает традиции знаменитого Оперного дома, существовавшего в Рязани в XVIII–XIX веках. Спектакли нового театра удостоились наград региональных и международных конкурсов и фестивалей. В 2018 году после масштабной реконструкции распахнул двери для гостей рязанский цирк. После ремонта артисты получили отремонтированные гримерки и манеж, зрителям предоставили новые раздевалки и зрительские места. А в новом помещении библиотеки имени Горького для читателей оборудовали зону Wi-Fi, виртуальный читальный зал, библиокафе и клубы по интересам.
В 2011 году в Рязани начал принимать пациентов клинический перинатальный центр. Лечебное учреждение включено в национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России». Больница оснащена современным медицинским оборудованием, которое позволяет выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела. На базе центра работают две кафедры Рязанского медуниверситета имени академика И. П. Павлова. Ожидается, что будущие выпускники пополнят ряды сотрудников медучреждения.
В Рязанской области запустили новую магистраль — северный обход. Новая трасса позволила разгрузить областной центр и вывести из города большегрузный транспорт, направляющийся в Москву. Сегодня на магистрали строят осевое освещение, ведут обустройство пешеходной зоны и строительство надземных переходов. Окончание строительных работ ожидается в 2023 году.