Успехи Рязанской области стали частью проекта ИРИ «20 событий РФ за 20 лет»

В Рязанской области появился свой музыкальный театр. Его деятельность продолжает традиции знаменитого Оперного дома, существовавшего в Рязани в XVIII–XIX веках. Спектакли нового театра удостоились наград региональных и международных конкурсов и фестивалей. В 2018 году после масштабной реконструкции распахнул двери для гостей рязанский цирк. После ремонта артисты получили отремонтированные гримерки и манеж, зрителям предоставили новые раздевалки и зрительские места. А в новом помещении библиотеки имени Горького для читателей оборудовали зону Wi-Fi, виртуальный читальный зал, библиокафе и клубы по интересам.