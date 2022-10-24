В Москве пройдет первый Российский винодельческий форум

Как отмечается, в связи с вступлением в силу Федерального закона “О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации”, а также прекращением розлива импортного виноматериала (балка) в России отечественная отрасль виноградарства и виноделия получила мощный стимул для развития. Создание ассоциации и разработка новых нормативно-правовых актов в рамках внедрения закона способствовали реализации государственной политики в области виноделия - продвижению вин защищенных наименований.