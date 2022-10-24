В Москве пройдет первый Российский винодельческий форум

Организаторами события выступают Фонд Росконгресс и ассоциация “Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России” при поддержке правительства РФ. Холдинг 1MI является официальным информационным партнером. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума стала вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отмечается, в связи с вступлением в силу Федерального закона “О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации”, а также прекращением розлива импортного виноматериала (балка) в России отечественная отрасль виноградарства и виноделия получила мощный стимул для развития. Создание ассоциации и разработка новых нормативно-правовых актов в рамках внедрения закона способствовали реализации государственной политики в области виноделия - продвижению вин защищенных наименований.
По словам председателя правления ассоциации “ФСРО виноградарей и виноделов России” Дмитрия Киселева, в настоящее время у отрасли российского виноградарства и виноделия достаточно внешних и внутренних вызовов.
“Для взаимной координации общих усилий производителей, государства и науки важно иметь дискуссионную площадку соответствующего уровня, и первый винный форум должен стать местом концентрации отраслевой экспертизы”, - добавил Киселев.
Основной целью форума, по мнению его организаторов, является создание конгрессной экосистемы в винной отрасли, то есть объединение на одной площадке всех участников рынка: производителей, регуляторов, экспертов, инвесторов, дистрибьюторов и потребителей.
Форум призван оказать содействие и стать эффективным инструментом для дискуссий по основным проблемам развития винодельческой отрасли в нашем государстве с целью выработки их эффективных решений.
В деловой программе мероприятия запланированы следующие направления: виноградарство и виноделие; логистика, дистрибуция и ретейл; продвижение российского вина на российском и международном рынках; правовые аспекты винодельческой отрасли.
Регистрация проводится через официальный сайт форума: https://wineforum.info/.