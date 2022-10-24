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В Нижнем Тагиле идет розыск водителя за снос контактной сети трамваев

Сегодня, 08:45
Фото: pixabay.com
Очевидцев аварии, в которой большегруз снес контактную сеть для трамваев, разыскивают в Нижнем Тагиле.

ЧП случилось 24 октября приблизительно в 3:40 около остановки «Центр оптовой торговли» (перекрёсток улиц Фестивальная и Кулибина). Водитель уехал с места происшествия. Об этом сообщается в сообществе «Тагилтрам Од».

Обрыв специалисты обнаружили, изучив данные приборов на тяговой подстанции. После ЧП трамваи смогли вновь выехать на маршруты лишь в 6:40. Из-за аварии сотни пассажиров не смогли воспользоваться общественным транспортом.

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Водитель фуры сейчас разыскивается. С него хотят взыскать деньги за простой и за ремонт МУП «Тагильский трамвай». Всех тех, кто видел сам момент аварии или проезжал мимо со включенным видеорегистратором, просят позвонить в полицию.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Трамвай#Тагильский трамвай
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