В Нижнем Тагиле идет розыск водителя за снос контактной сети трамваев

ЧП случилось 24 октября приблизительно в 3:40 около остановки «Центр оптовой торговли» (перекрёсток улиц Фестивальная и Кулибина). Водитель уехал с места происшествия. Об этом сообщается в сообществе «Тагилтрам Од».
Обрыв специалисты обнаружили, изучив данные приборов на тяговой подстанции. После ЧП трамваи смогли вновь выехать на маршруты лишь в 6:40. Из-за аварии сотни пассажиров не смогли воспользоваться общественным транспортом.
Водитель фуры сейчас разыскивается. С него хотят взыскать деньги за простой и за ремонт МУП «Тагильский трамвай». Всех тех, кто видел сам момент аварии или проезжал мимо со включенным видеорегистратором, просят позвонить в полицию.