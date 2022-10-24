В Нижнем Тагиле идет розыск водителя за снос контактной сети трамваев

Водитель фуры сейчас разыскивается. С него хотят взыскать деньги за простой и за ремонт МУП «Тагильский трамвай». Всех тех, кто видел сам момент аварии или проезжал мимо со включенным видеорегистратором, просят позвонить в полицию.