В Нижнем Тагиле на перекрестке Пархоменко - Серова произошло ДТП с пострадавшими

ДТП случилось около 19:20 — 19:30 местного времени. В результате аварии есть пострадавшие, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Автомобили получили повреждения. В комментариях к посту пользователи отмечают аварийность перекрестка.