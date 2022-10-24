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В Нижнем Тагиле на перекрестке Пархоменко - Серова произошло ДТП с пострадавшими

Вчера, 17:12
Фото: сообщество ВК "Инцидент Нижний Тагил"
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник вечером на перекрёстке Пархоменко — Серова Нижнего Тагила. Есть пострадавшие.

ДТП случилось около 19:20 — 19:30 местного времени. В результате аварии есть пострадавшие, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Автомобили получили повреждения. В комментариях к посту пользователи отмечают аварийность перекрестка.

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Перекрёсток заколдованный! При мне в ясный солнечный день на пустом перекрёстке встретились две одинокие машины! Одна поехала на жёлтый, вторая на мигающий зелёный! Пустынная дорога, а они разъехаться не смогли! – пишет Михаил Л.

На коротком видео в паблике два седана и автомобиль скорой помощи. Белый автомобиль получил повреждения левой передней стойки. Лобовое стекло разбито. У красного седана оторван передний бампер. Машина стоит с открытым капотом.

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На месте ДТП работали экипаж ГИБДД и два автомобиля скорой помощи.

Ранее сообщалось,  что в Нижнем Тагиле мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки.

#Федор Быстров#Нижний Тагил#Эксклюзив#Авария#Скорая помощь#Пострадавшие#ДТП
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