В Нижнем Тагиле на перекрестке Пархоменко - Серова произошло ДТП с пострадавшими

ДТП случилось около 19:20 — 19:30 местного времени. В результате аварии есть пострадавшие, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Автомобили получили повреждения. В комментариях к посту пользователи отмечают аварийность перекрестка.
Перекрёсток заколдованный! При мне в ясный солнечный день на пустом перекрёстке встретились две одинокие машины! Одна поехала на жёлтый, вторая на мигающий зелёный! Пустынная дорога, а они разъехаться не смогли! – пишет Михаил Л.
На коротком видео в паблике два седана и автомобиль скорой помощи. Белый автомобиль получил повреждения левой передней стойки. Лобовое стекло разбито. У красного седана оторван передний бампер. Машина стоит с открытым капотом.
На месте ДТП работали экипаж ГИБДД и два автомобиля скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки.