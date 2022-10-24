В Нижнем Тагиле в «Ночь искусств» покажут кукол и расскажут о традициях индейцев

В Свердловской области мероприятие пройдет в 9-й раз. Мероприятие будет посвящено Году народного искусства.
В Нижнетагильском театре кукол подготовили программу «Наше всё» и посвятили её творчеству Александра Пушкина, сообщили в театре.
Зрителей ждут тематические фотозоны, творческая программа с участием кукол, посвященная произведениям великого поэта и писателя, сказочное шоу от театра мыльных пузырей «LeRon» и показ большой премьеры прошлого сезона — спектакля «Евгений Онегин», — говорится в сообщении театра кукол.
В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила откроются две выставки о традициях коренных народов. На выставке «Эльдорадо. Сокровища индейцев» (6+) тагильчане увидят более сотни экспонатов от доколумбовых цивилизаций до современных работ художников. Это полотна авторов из Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Перу и Эквадора.
Выставка «Графика народов севера» (6+) посвящена истории жизни племён Хайда и Квакиутль, проживающих на северо-западном побережье Канады и острове Ванкувер.
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» традиционно приглашает в залы музея природы и охраны окружающей среды. Горожане узнают старинные традиции и элементы культуры народов, которые живут на территории России.
«Ночь искусств» ежегодная культурно-образовательная акция в России. Проводится с 2013 года в День народного единства, 4 ноября. «Ночь искусств» в 2022 году впервые состоится в офлайн-формате после пандемии.