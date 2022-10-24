В Нижнем Тагиле в «Ночь искусств» покажут кукол и расскажут о традициях индейцев

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила откроются две выставки о традициях коренных народов. На выставке «Эльдорадо. Сокровища индейцев» (6+) тагильчане увидят более сотни экспонатов от доколумбовых цивилизаций до современных работ художников. Это полотна авторов из Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Перу и Эквадора.