TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле в «Ночь искусств» покажут кукол и расскажут о традициях индейцев

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле впервые после пандемии пройдет «Ночь искусств». 4 ноября в музеях города и театре кукол откроются экспозиции, посвященные народному искусству.

В Свердловской области мероприятие пройдет в 9-й раз. Мероприятие будет посвящено Году народного искусства.

«Поймать QR-кота за хвост» предложили уральцам организаторы «Ночи искусств»
Узнать подробнее

В Нижнетагильском театре кукол подготовили программу «Наше всё» и посвятили её творчеству Александра Пушкина, сообщили в театре.

Зрителей ждут тематические фотозоны, творческая программа с участием кукол, посвященная произведениям великого поэта и писателя, сказочное шоу от театра мыльных пузырей «LeRon» и показ большой премьеры прошлого сезона — спектакля «Евгений Онегин», — говорится в сообщении театра кукол.

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила откроются две выставки о традициях коренных народов. На выставке «Эльдорадо. Сокровища индейцев» (6+) тагильчане увидят более сотни экспонатов от доколумбовых цивилизаций до современных работ художников. Это полотна авторов из Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Перу и Эквадора.

Выставка «Графика народов севера» (6+) посвящена истории жизни племён Хайда и Квакиутль, проживающих на северо-западном побережье Канады и острове Ванкувер.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» традиционно приглашает в  залы музея природы и охраны окружающей среды. Горожане узнают старинные традиции и элементы культуры народов, которые живут на территории России.

Читайте также:
Выставка претендентов на звание «Мастер года» открылась в музее Нижнего ТагилаМонета в честь 300-летия Нижнего Тагила представлена в краеведческом музееБлагоустройство дома Худояровых в Тагиле продолжит музей «Горнозаводской Урал»

«Ночь искусств» ежегодная культурно-образовательная акция в России. Проводится с 2013 года в День народного единства, 4 ноября. «Ночь искусств» в 2022 году впервые состоится в офлайн-формате после пандемии.

#Федор Быстров#Нижний Тагил#Свободное время#Ночь искусств#Театр кукол#Музей#Музей-заповедник
Подпишитесь
Дмитрий Медведев проведет совещание на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:28
Воздух без выбросов в Нижнем Тагиле и утилизация покрышек. Главные экособытия недели
Сегодня, 14:07
Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги
22 октября, 17:18
Работают опытные группы: пенсионерку из Новоасбеста ищут седьмые сутки
Сегодня, 10:48
Сроки окончания частичной мобилизации назвали в Госдуме
Сегодня, 11:04
«Так я понимаю, куда идти»: незрячий тагильчанин исследовал систему в столичном метро
Сегодня, 13:40