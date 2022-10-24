В пожаре на Пермском пороховом заводе погибли три человека

Гендиректор предприятия поручил создать рабочую комиссию, члены которой должны установить все обстоятельства случившегося, а также причины произошедшего. В это же время социальные службы оказывают близким пострадавших материальную и морально-психологическую поддержку, сообщает издание Properm.