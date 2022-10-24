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В пожаре на Пермском пороховом заводе погибли три человека

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
Пожар на Пермском пороховом заводе произошел 22 октября. В ЕДДС Перми рассказали, что на данный момент известно о трёх погибших. Информация о пострадавших не сообщается.

Пламя разгорелось в 21:14 по уральскому времени в кабине пресса на территории производства «Пластмассы». Предварительно, огонь возник в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции. Работа предприятия не остановлена, следует из официального комментария Пермского порохового завода.

Известно, что погибло двое слесарей-ремонтников и прессовщик 5 разряда. Мастер участка был отправлен под наблюдение медицинских сотрудников в ожоговое отделение ГКБ. Мужчина в критическом состоянии.

Гендиректор предприятия поручил создать рабочую комиссию, члены которой должны установить все обстоятельства случившегося, а также причины произошедшего. В это же время социальные службы оказывают близким пострадавших материальную и морально-психологическую поддержку, сообщает издание Properm.

Ранее пользователи социальных сетей рассказывали о двух погибших, а также о поиске четырех человек под завалами.

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Ликвидацией последствий трагедии занималось Специальное управление ФПС № 34 МЧС России. Сотрудники ограничили в распространении и потушили пламя.

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#Анна Варнакина#Пермь#Пожар#Смерть#Больница#Происшествия
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