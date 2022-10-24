Владислав Пинаев: «Главная ёлка должна быть проведена в ГДДЮТ Нижнего Тагила»

В ходе проверки Владислав Пинаев подметил, что объем работ ещё большой, но строители продолжают трудиться по графику. Главный корпус здания должен быть реконструирован к концу текущего года — эта тема и стала главенствующей в обсуждении дальнейших работ с подрядчиком.