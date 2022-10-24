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Владислав Пинаев: «Главная ёлка должна быть проведена в ГДДЮТ Нижнего Тагила»

Сегодня, 07:39
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт ГДДЮТ

Капитальный ремонт ГДДЮТ продолжается и производится в срок. Ход работ проверил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На сегодняшний день, 24 октября, в здании почти полностью завершились фасадные работы. Внутри проводится финальный этап ремонта. В ближайшие семь дней строители займутся монтажом света в фойе и холлах, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В ходе проверки Владислав Пинаев подметил, что объем работ ещё большой, но строители продолжают трудиться по графику. Главный корпус здания должен быть реконструирован к концу текущего года — эта тема и стала главенствующей в обсуждении дальнейших работ с подрядчиком.

Цель — провести главную елку города во дворце — остается неизменной, — сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Также в концертном зале завершилась покраска потолка, заканчиваются работы по чистовой штукатурке стен. Строители выложили фартук сцены, произвели монтаж ленточного освещения. Продолжается установка звукового и светового оборудования.

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Напомним, что в начале октября стало известно о завершении фасадных работ: готовность составила 95%. Здание утеплили для того, чтобы посетители не мерзли с наступлением заморозков.

Фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готов на 95%
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#Анна Варнакина#Город#Нижний Тагил#ГДДЮТ#Ремонт#Капитальный ремонт#Владислав Пинаев
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