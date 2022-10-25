14-летний подросток готовил теракт в лицее Екатеринбурга

Известно, что несовершеннолетний екатеринбуржец продолжительный промежуток времени интересовался военной тематикой, исследовал историю терактов. Со временем подросток захотел воплотить объект своих интересов в жизнь в одной из городских школ.
Задумкой обвиняемый поделился со сверстниками в мессенджере, после этого юношу задержали, сообщает Life со ссылкой на источник в органах правопорядка.
Сейчас несовершеннолетний находится в психиатрическом стационаре, пишет издание. Ранее неполная семья подростка не становилась объектом внимания правоохранителей: на учете в ПДН мальчик и его мама не состоят.