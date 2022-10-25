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14-летний подросток готовил теракт в лицее Екатеринбурга

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI
Подростка, который собирался устроить теракт в лицее, задержали в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и отправили в психдиспансер. При обыске у 14-летнего свердловчанина нашли пневматический пистолет, средства связи и топор.

Известно, что несовершеннолетний екатеринбуржец продолжительный промежуток времени интересовался военной тематикой, исследовал историю терактов. Со временем подросток захотел воплотить объект своих интересов в жизнь в одной из городских школ.

Задумкой обвиняемый поделился со сверстниками в мессенджере, после этого юношу задержали, сообщает Life со ссылкой на источник в органах правопорядка.

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Сейчас несовершеннолетний находится в психиатрическом стационаре, пишет издание. Ранее неполная семья подростка не становилась объектом внимания правоохранителей: на учете в ПДН мальчик и его мама не состоят.

О терактах и катастрофах будут предупреждать жителей Тагила в Комсомольском сквере
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#Анна Варнакина#Теракт#Подросток#Пистолет#Екатеринбург#Происшествия
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