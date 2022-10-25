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6 человек погибли в ДТП на дорогах Свердловской области за месяц

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
За месяц в Свердловской области зафиксировано 70 аварий с участием пешеходов. Шесть человек погибли, 66 получили травмы различной тяжести.

Среди пострадавших 14 детей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По статистике каждое второе ДТП с участием пешеходов регистрируется в Екатеринбурге. Все смертельные аварии произошли на трассах в темное время суток. Погибшие не имели световозвращающих элементов на верхней одежде.

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Пешеходы, нарушающие ПДД, привлекаются к административной ответственности. Почти 80 тысяч административных материалов составлено в отношении пешеходов, нарушивших требования ПДД, - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам соблюдать ПДД и меры безопасности при переходе дороги. При движении в темное время суток обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы, которые помогут обеспечить видимость пешехода на дороге.

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Ранее сообщалось, что полицейские Екатеринбурга разыскивают водителя, который сбил 15-летнего подростка на парковке у фитнес-клуба и скрылся с места ДТП.

#Федор Быстров#Смертельное дтп#ДТП с участием детей#ГИБДД#Аварии#Свердловская область#ДТП
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