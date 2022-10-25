6 человек погибли в ДТП на дорогах Свердловской области за месяц

Среди пострадавших 14 детей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.
По статистике каждое второе ДТП с участием пешеходов регистрируется в Екатеринбурге. Все смертельные аварии произошли на трассах в темное время суток. Погибшие не имели световозвращающих элементов на верхней одежде.
Пешеходы, нарушающие ПДД, привлекаются к административной ответственности. Почти 80 тысяч административных материалов составлено в отношении пешеходов, нарушивших требования ПДД, - говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам соблюдать ПДД и меры безопасности при переходе дороги. При движении в темное время суток обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы, которые помогут обеспечить видимость пешехода на дороге.
Ранее сообщалось, что полицейские Екатеринбурга разыскивают водителя, который сбил 15-летнего подростка на парковке у фитнес-клуба и скрылся с места ДТП.