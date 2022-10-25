«Его вернут на место»: на Тагилстрое починят рухнувший забор и качель

Сотрудники районной администрации видели, что реконструкция части ограждения требуется ещё в пятницу, в этот же день заявка на ремонт была отправлена в управление городским хозяйством. Однако в выходные забор не выдержал и упал, разрушив каменную конструкцию. Помогли ему или нет, неизвестно.
Сотрудники полиции приняли заявление, они отрабатывают его. Говорить о вандализме мы пока не можем. На сегодняшний день забор просто упал. Возможно, из-за старости, ветхости. Администрация города и района держит всё на контроле. Кусок забора отремонтируют, его вернут на место, — сообщила корреспонденту TagilCity.ru глава администрации района Оксана Першина.
Тагильчане в соцсетях уверены, что качель была поломана вандалами. Отметим, что это предстоит выяснить полиции Нижнего Тагила. В администрации Тагилстроевского района сообщили, что качель, как и забор, вскоре починят.