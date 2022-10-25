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«Его вернут на место»: на Тагилстрое починят рухнувший забор и качель

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
В социальных сетях обсуждают поломки в обновленном парке Металлургов. В администрации Тагилстроевского района рассказали, что упавший забор починят и вернут на место. Украден он не был.

Сотрудники районной администрации видели, что реконструкция части ограждения требуется ещё в пятницу, в этот же день заявка на ремонт была отправлена в управление городским хозяйством. Однако в выходные забор не выдержал и упал, разрушив каменную конструкцию. Помогли ему или нет, неизвестно. 

Сотрудники полиции приняли заявление, они отрабатывают его. Говорить о вандализме мы пока не можем. На сегодняшний день забор просто упал. Возможно, из-за старости, ветхости. Администрация города и района держит всё на контроле. Кусок забора отремонтируют, его вернут на место, — сообщила корреспонденту TagilCity.ru глава администрации района Оксана Першина.
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Тагильчане в соцсетях уверены, что качель была поломана вандалами. Отметим, что это предстоит выяснить полиции Нижнего Тагила. В администрации Тагилстроевского района сообщили, что качель, как и забор, вскоре починят.

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#Юлия Степанова#Общество#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Вандалы#Администрация#Тагилстроевский район#Забор#Сквер#Металлургов
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