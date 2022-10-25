«Его вернут на место»: на Тагилстрое починят рухнувший забор и качель

Сотрудники районной администрации видели, что реконструкция части ограждения требуется ещё в пятницу, в этот же день заявка на ремонт была отправлена в управление городским хозяйством. Однако в выходные забор не выдержал и упал, разрушив каменную конструкцию. Помогли ему или нет, неизвестно.