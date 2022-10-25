ИРИ: Достижения Петербурга вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Внимание авторов масштабного национального проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня сосредоточено на Санкт-Петербурге, который называют культурной столицей Российской Федерации, пишет newsnn.ru.
Дополнительные лечебные корпуса открылись за последние годы на территории передового Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. Центр получил уникальную гибридную операционную, в которой с пациентом могут работать сразу несколько бригад врачей.
Следует отметить, что за минувшие 20 лет Петербург весьма уверенно рос ввысь. На побережье Финского залива построили башню «Лахта Центр», которая стала самым северным небоскребом на планете. Высота современного объекта составляет 462 метра.
В перспективе планируется построить станцию метро «Лахта» и подземный переход, который будет вести к башне «Лахта Центр». Еще одним символом культурной столицы России является стадион, получивший название «Газпром Арена». Строить его закончили в 2016 году — в преддверии Кубка конфедераций FIFA, состоявшегося в 2017-м. После игр чемпионата мира этот спортивный объект принимал матчи в рамках чемпионата Европы по футболу. «Газпром Арена» вмещает в себя до 68 тысяч болельщиков. Речь идет о самой посещаемой футбольной арене на территории Восточной Европы.
Масштабную реконструкцию провели в аэропорту Санкт-Петербурга. Благодаря преобразованиям пропускная способность «Пулково» выросла до 25 миллионов пассажиров ежегодно. До 2030 года в воздушной гавани завершат строительство еще одного пассажирского терминала, и пассажиропоток увеличится в итоге до отметки в 40 миллионов человек.
Огромным событием для Петербурга стало появление комплекса защитных сооружений от наводнений. Город подвергался им уже свыше 300 раз. Строительство комплекса стартовало еще в далекие 1970-е, однако в строй объект ввели в 2011 году. Власти предотвратили таким образом уже 26 наводнений. Возможный ущерб от них специалисты оценили в 123 миллиарда рублей.
В Петербурге достроили ЗСД, соединивший крупнейшие деловые центры с аэропортом, морским портом, железнодорожными станциями и автовокзалами. По ЗСД ежесуточно проезжает не менее 100 тысяч автотранспортных средств.
Другим масштабным проектом в Питере стало строительство скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург «Нева». Общая протяженность одной из первых крупных платных автодорог в России достигла 669 километров. Полное завершение работ запланировано на 2024 год, когда достроят обход Твери.