ИРИ: Достижения Петербурга вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В перспективе планируется построить станцию метро «Лахта» и подземный переход, который будет вести к башне «Лахта Центр». Еще одним символом культурной столицы России является стадион, получивший название «Газпром Арена». Строить его закончили в 2016 году — в преддверии Кубка конфедераций FIFA, состоявшегося в 2017-м. После игр чемпионата мира этот спортивный объект принимал матчи в рамках чемпионата Европы по футболу. «Газпром Арена» вмещает в себя до 68 тысяч болельщиков. Речь идет о самой посещаемой футбольной арене на территории Восточной Европы.