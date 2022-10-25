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Из парка Металлургов в Нижнем Тагиле пропал фрагмент забора

Сегодня, 06:29
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В парке Металлургов пропал элемент ограждения
Реконструированный парк Металлургов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле снова ломают вандалы. На этот раз хулиганы сломали качели и пробили забор: элемент ограждения бесследно пропал.
Сломанные качели в парке Металлургов
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Тагильчане рассказали, что элемент ограждения парка не мог упасть самостоятельно — его нужно искать на пунктах приёма металла или на маркетплейсах в Интернете. Также деталей забора не обнаружили поблизости.

А где ППС? Почему нет камер? Надо показательные дела устраивать вандалам, с большим резонансом, чтоб другим неповадно было гадости делать.<…> от таких людей-вандалов никто нигде не застрахован, просто им все с рук сходит! Получили бы пару раз хорошенько и подумали бы в следующий раз, — пишет Александра Н. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, что парк Металлургов был торжественно открыт 9 сентября.

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После того, как на общественную площадку открыли доступ для населения, она не раз подвергалась нападкам вандалов: например, хулиганы вырвали из земли и бросили в фонтан лавочку.

Через 4 дня после открытия парк Металлургов в Нижнем Тагиле испортили вандалы
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#Происшествия#Нижний Тагил#Парк#Вандалы#Забор#Качели#Анна Варнакина
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