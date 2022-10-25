Из парка Металлургов в Нижнем Тагиле пропал фрагмент забора

Тагильчане рассказали, что элемент ограждения парка не мог упасть самостоятельно — его нужно искать на пунктах приёма металла или на маркетплейсах в Интернете. Также деталей забора не обнаружили поблизости.
А где ППС? Почему нет камер? Надо показательные дела устраивать вандалам, с большим резонансом, чтоб другим неповадно было гадости делать.<…> от таких людей-вандалов никто нигде не застрахован, просто им все с рук сходит! Получили бы пару раз хорошенько и подумали бы в следующий раз, — пишет Александра Н. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, что парк Металлургов был торжественно открыт 9 сентября.
После того, как на общественную площадку открыли доступ для населения, она не раз подвергалась нападкам вандалов: например, хулиганы вырвали из земли и бросили в фонтан лавочку.