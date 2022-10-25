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Логопед из Нижнего Тагила победила в областном конкурсе «Образование без границ»

Сегодня, 13:21
Фото: школа-интернат №1
Педагог-логопед Нижнетагильской школы №1 Ольга Паньшина стала победительницей областного конкурса «Образование без границ» на соискание премии губернатора.

Целью конкурса являлась поддержка педагогических работников. В первом этапе конкурса участвовало 63 педагога Свердловской области. В финал вышли семь из них. Об этом сообщает школа-интернат №1.

В финале соревновались конкурсанты из пяти Березовского, Лесного, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Камышловского ГО.

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Ольга Паньшина заняла первое место. На второй строчке расположилась педагог-психолог детсада №5 «Жемчужина» Лариса Королёва. Третье место завоевала учитель-дефектолог детсада №5 «Радуга» Ирина Гришан.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Победа#Конкурс#Логопед#Педагог
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