Логопед из Нижнего Тагила победила в областном конкурсе «Образование без границ»

Целью конкурса являлась поддержка педагогических работников. В первом этапе конкурса участвовало 63 педагога Свердловской области. В финал вышли семь из них. Об этом сообщает школа-интернат №1.
В финале соревновались конкурсанты из пяти Березовского, Лесного, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Камышловского ГО.
Ольга Паньшина заняла первое место. На второй строчке расположилась педагог-психолог детсада №5 «Жемчужина» Лариса Королёва. Третье место завоевала учитель-дефектолог детсада №5 «Радуга» Ирина Гришан.