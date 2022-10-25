Лысого мужчину 5 дней разыскивают в Екатеринбурге

О мужчине известно, что его рост составляет 1 метр 70 сантиметров, телосложение худощавое, голова лысая, зелёные глаза.
Близкие вспомнили, что на момент исчезновения екатеринбуржец был одет в куртку серого цвета, стандартные джинсы, тёмную обувь, закрывающую ноги по щиколотку, и чёрную шапку.
Волонтёры занимаются розыском Александра. Сотрудники «ЛизаАлерт» просят сообщить о возможном местонахождении Карпакова по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее стало известно, что в Таиланде пропала жительница Екатеринбурга Елена Радченко.