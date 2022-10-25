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Лысого мужчину 5 дней разыскивают в Екатеринбурге

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI
38-летний Александр Карпаков из Екатеринбурга перестал выходить на связь с близкими людьми 20 октября. На протяжении пяти дней о его местонахождении нет известий. В ориентировке сказано, что екатеринбуржец лысый.
Александр Карпаков
Фото: "ЛизаАлерт"

О мужчине известно, что его рост составляет 1 метр 70 сантиметров, телосложение худощавое, голова лысая, зелёные глаза.

Близкие вспомнили, что на момент исчезновения екатеринбуржец был одет в куртку серого цвета, стандартные джинсы, тёмную обувь, закрывающую ноги по щиколотку, и чёрную шапку.

Волонтёры занимаются розыском Александра. Сотрудники «ЛизаАлерт» просят сообщить о возможном местонахождении Карпакова по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Ранее стало известно, что в Таиланде пропала жительница Екатеринбурга Елена Радченко.

Пропавшую в Таиланде жительницу Екатеринбурга разыскивают уже пять дней
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#Происшествия#Екатеринбург#Лиза алерт#Пропал#Пропал человек#Поиск#Поиски#Анна Варнакина
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