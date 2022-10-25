Массовые захоронения репрессированных в СССР нашли в Екатеринбурге

Исследователи нашли 15 общих могил около 12-го километра Московского тракта. Выяснено, что в них лежат трупы людей, попавших под политические репрессии с 30 по 50-е годы XX века. В найденных черепах обнаружены пули.
Эксперты предполагают, что в людей делали несколько выстрелов — больше двух-трёх. После жертвы падали в вырытую яму, но по какой-то причине не сразу умирали: им делали контрольный выстрел в голову. Об этом сообщил «Коммерсант-Урал» врио директора музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
По мнению историков, на той же территории можно отыскать ещё примерно две тысячи останков — вероятно, в этом районе находился расстрельный полигон НКВД. Политзаключенных расстреливали на площади в 198 га. Кроме людских останков археологи предполагают найти личные вещи репрессированных.
Данные о находках передадут в СК РФ для проведения следственных мероприятий.
Ранее стало известно, что 9 воинских захоронений будут реконструированы в разных муниципалитетах Свердловской области.