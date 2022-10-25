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Массовые захоронения репрессированных в СССР нашли в Екатеринбурге

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI
Археологи Музея истории Екатеринбурга обнаружили массовые захоронения с останками репрессированных во времена СССР людей: в сохранившихся черепах нашли пули.

Исследователи нашли 15 общих могил около 12-го километра Московского тракта. Выяснено, что в них лежат трупы людей, попавших под политические репрессии с 30 по 50-е годы XX века. В найденных черепах обнаружены пули.

Эксперты предполагают, что в людей делали несколько выстрелов — больше двух-трёх. После жертвы падали в вырытую яму, но по какой-то причине не сразу умирали: им делали контрольный выстрел в голову. Об этом сообщил «Коммерсант-Урал» врио директора музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

По мнению историков, на той же территории можно отыскать ещё примерно две тысячи останков — вероятно, в этом районе находился расстрельный полигон НКВД. Политзаключенных расстреливали на площади в 198 га. Кроме людских останков археологи предполагают найти личные вещи репрессированных.

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Данные о находках передадут в СК РФ для проведения следственных мероприятий.

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Ранее стало известно, что 9 воинских захоронений будут реконструированы в разных муниципалитетах Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Репрессии#Жертвы#СК РФ#Археологи#Захоронение#Убийство#Ссср
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