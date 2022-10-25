Массовые захоронения репрессированных в СССР нашли в Екатеринбурге

Эксперты предполагают, что в людей делали несколько выстрелов — больше двух-трёх. После жертвы падали в вырытую яму, но по какой-то причине не сразу умирали: им делали контрольный выстрел в голову. Об этом сообщил «Коммерсант-Урал» врио директора музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.