Мэр Верхней Салды назвал провокаторами пришедших на слушания по кремниевому заводу

Глава Верхней Салды Игорь Сальников в своем телеграм-канале обвинил в провокации некоторых горожан, которые пришли на общественные слушания по кремниевому заводу 19 октября. В тот день часть салдинцев не пустили на мероприятие, что вызвало их недовольство. Несколько человек задержала полиция.

По словам Игоря Сальникова, в ходе слушаний эмоции порой зашкаливали и не всегда стороны смогли услышать друг друга. Были и провокаторы. При этом те, кто пришел задать конкретные вопросы, получили конструктивную и объективную информацию, — написал глава города в своем телеграм-канале. Речь, по-видимому, идет о возмущенных салдинцах, которые не смогли попасть на слушания. Обсуждение было назначено на 17.30 в здании администрации. Однако, по словам активистов, уже в 17.00 на мероприятие никого не пускали, сославшись на загруженность зала. В результате полиция не пропустила в здание несколько десятков человек, а на их возмущение представитель силового ведомства обвинил собравшихся в несанкционированном митинге. При этом салдинцам предложили пройти в школу № 3, где организовали трансляцию общественных обсуждений. Постановление о втором месте проведения слушаний администрация выпустила накануне, 18 октября. По словам пришедших в школу и звук, и картинка на трансляции были плохого качества. На слушания в третьей школе люди приходили на четвертый этаж. Бабушки шли, чтобы задать вопросы. А там сидели двое детей с бумагами и куча полиции. Ни звука! Ни картинки чёткой! Зал просили показать, долго не показывали. Потом мельком — ползала пустых мест, — рассказала в соцсетях салдинка Любовь Осипова. В итоге из толпы, собравшийся у администрации города, в полицию забрали несколько человек. По словам активистки Светланы, их обвиняют в организации несанкционированного митинга. Составили протоколы, сейчас ждем, когда будет суд. В день слушаний забрали пять или шесть человек. Сейчас еще вызывают людей, составляют протоколы, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru. Напомним, слушания по проекту строительства скандального кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина» прошли в Верхней Салде 19 октября. ООО «Силариус», которому принадлежит производство кремния, является дочерним предприятием компании «Титан» омского бизнесмена Михаила Сутягинского. Изначально он пытался запустить кремниевое производство в Омской области, потом в Златоусте, затем в Новоуральске. Но во всех случаях попытки провалились из-за возмущения местных жителей. Проект скандального кремниевого завода в Верхней Салде обсудят 19 октября Узнать подробнее Жители Верхней Салды также не хотят появления завода возле города. По их мнению, кремневое производство увеличит экологическую нагрузку на горожан, несмотря на заявление «Силариуса», что экологический проект завода полностью соответствует нормам. В прошлом году активисты собрали 5,5 тысячи подписей против строительства производства. Читайте также: Бизнесмен из Омска перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил На предприятии Сутягинского Роспотребнадзор нашел «непростительно много нарушений»