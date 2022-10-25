Молодые жители Саратова рассказали о 20 главных событиях за 20 лет

На этот раз в опросе участвовала молодежь Саратова. Этот город связывают не только с известной советской песней, но и с сохранившимися до сих пор доходными домами, первыми фабриками, купеческими особняками. В дополнение к богатому историческому прошлому за последние годы в городе произошло немало хороших перемен.