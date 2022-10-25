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Молодые жители Саратова рассказали о 20 главных событиях за 20 лет

25 октября 13:35
Медиахолдинг 1MI продолжает презентацию результатов большого исследования, проводимого в рамках национального проекта «20 главных событий России за 20 лет» и поддержанного АНО «Институт развития интернета». На этот раз о главных событиях в жизни страны и своего города рассказала молодежь Саратова.

Как сообщает newsnn.ru, данный проект призван выявить самые серьезные события в жизни как российских городов, так и страны в целом за последние 20 лет. В опросе участвуют совершеннолетние россияне в возрасте до 35 лет, включенные в состав фокус-групп по всей стране.

На этот раз в опросе участвовала молодежь Саратова. Этот город связывают не только с известной советской песней, но и с сохранившимися до сих пор доходными домами, первыми фабриками, купеческими особняками. В дополнение к богатому историческому прошлому за последние годы в городе произошло немало хороших перемен.

Так, масштабной реконструкции подвергся саратовский мост. По нему, как и еще по одной автомобильной артерии, можно попасть в находящийся за Волгой город Энгельс. На мосту уложили новый асфальт и установили контактные сети. В прошлом году по мосту запустили троллейбусный маршрут № 109.

Обзавелся Саратов и собственным восьмикилометровым пешеходным кольцевым маршрутом благодаря федеральным и региональным программам по развитию городской среды. Маршрут пролегает мимо новой консерватории, гостиницы, крытого рынка, четырех фонтанов и даже оборудованного городского пляжа. Территорию маршрута благоустроили после того, как были проведены берегоукрепительные мероприятия и был реализован нацпроект «Жилье и городская среда». Прогулочную часть набережной заасфальтировали, на пляж завезли дополнительный песок.

Общественники Саратова вышли с инициативой по открытию приюта для бездомных животных. И теперь он может вместить до 320 четвероногих. Его оснастили административно-бытовом корпусом, в котором находятся ветеринарный и карантинный блоки, операционная, место для выгула. Для содержания собак предусмотрены отдельные вольеры с навесами. Нашлось и место для зоны, где содержатся кошки.

А в 2017 году провели реставрацию саратовского цирка с обновлением интерьеров, подкупольного пространства, кровли и арены. Его оснастили современными креслами для зрителей, новой мебелью. Проводящиеся здесь с 1999 года фестивали циркового искусства стали традиционными.

 

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