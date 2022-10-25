Незрячий подросток из Нижнего Тагила дома хранит «золото»

Одноклассники рады, когда с ними выходит гулять именно Максим Солоненко. С ним можно послушать «Король и Шут», и он всегда помнит, что задали в школе. А случись что, опытный дзюдоист в обиду не даст. С таким телохранителем ничего не страшно.