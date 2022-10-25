Незрячий подросток из Нижнего Тагила дома хранит «золото»

Одноклассники рады, когда с ними выходит гулять именно Максим Солоненко. С ним можно послушать «Король и Шут», и он всегда помнит, что задали в школе. А случись что, опытный дзюдоист в обиду не даст. С таким телохранителем ничего не страшно.
Дзюдо — это не только спорт. Это философия, мудрость, мышление. Нужно в доли секунды понять соперника и пойти на опережение. Главное: заранее не думать о том, что можешь проиграть. Нужно думать: я выиграю. Иначе не получится, — уверен 15-летний спортсмен.
Не получилось 14 лет назад у офтальмолога. Врач недосмотрела у маленького Максима отслойку сетчатки. Хирурги потом хватались за мизерный шанс и оперировали 8 раз, но было поздно. Мальчик навсегда остался незрячим.
Он никогда не увидит, что небо голубое, а ночью светят звезды. Что трава зеленая… Но несмотря ни на что, он такой же, как и мы с вами. Только «видит» этот мир по-другому: руками, ощущениями, звуками, — делится мама.
Мудрые мама и папа не только любят безмерно и всегда готовы поддержать. Помочь ребенку найти себя — и все у него получится. Родители привели сына в секцию дзюдо.
У Максима получилось. Да еще как.
Победа на городских соревнованиях, победа на областных соревнованиях, победа на Первенстве России в дзюдо спорте слепых в 2021 году. Золото! Целых три.
В 2022 году Максим Солоненко завоевал 1 место на городских и 1 место на областных соревнованиях и взял бронзу Первенства России. Проекту #безграничные_возможности2022 невероятный спортсмен рассказывает:
А мне нравится, когда трудно. Мне интересно с сильными соперниками на татами. Когда труднее, ты набираешься бесценного опыта. Ты запоминаешь, что они делают, и потом делаешь это сам.
Золото ГТО Максим Солоненко получил справедливо. Выносливость, сила, быстрая реакция и уверенность в себе: 5 лет тренировок дали логичный результат. И тренер с большим опытом Владимир Александрович Путилов работает добросовестно и душевно.
На ГТО я просто выполнил все, что требовалось. Единственное, сложновато было сдать норматив на гибкость. Потом мне сказали, что у меня 1 место, — скромничает Максим.
Максим Солоненко ходил в музыкальную школу и может сыграть на пианино. Учится тагильчанин в школе-интернате вместе с другими слепыми и слабовидящими ребятами в Верхней Пышме. Одноклассники уважают Максима и за спортивные победы, и за добрый характер. А кто любит математику, всегда может долго считать его медали.