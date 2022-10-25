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Школы Тагила массово «минировали», а здание бывшего «Тагилбанка» выставили на торги

Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
Школы Тагила массово «минировали», а здание бывшего «Тагилбанка» выставили на торги. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25 октября.

Организация, предоставляющая горячее питание в школы и детские сады Нижнего Тагила — ООО «Комбинат общественного питания», сообщила, что в период с 17 октября заказчики не подавали жалобы на качество еды. Информация об отравлении учащихся после обеда в школьной столовой появилась с 20 октября.

«Жалоб от школ и садиков не было»: подрядчик продолжит кормить детей в Нижнем Тагиле
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Здание бывшего «Тагилбанка» на проспекте Ленина, 7 выставлено на аукцион. Начальная цена лота составляет 14,3 миллиона рублей. Выставленный на аукцион лот является объектом культурного наследия Свердловской области и предназначен для эксплуатации в качестве торгового и медицинского назначения.

Здание банкрота «Тагилбанка» на проспекте Ленина продается за 14,3 млн
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В социальных сетях обсуждают поломки забота и качелей в обновленном парке Металлургов. В администрации Тагилстроевского района рассказали, что упавший забор починят и вернут на место.

«Его вернут на место»: на Тагилстрое починят рухнувший забор и качель
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В Нижнем Тагиле утром 25 октября стало известно о минировании как минимум двух школ в разных районах города — №66 и №4. Предварительно известно, что причиной стала ложная информация о минировании учебного заведения. Сотрудники федеральной службы безопасности дали отбой.

Массовое минирование школ происходит в Нижнем Тагиле
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Бронь от частичной мобилизации получили 35 работников МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле. Список утвержден в военкомате, и теперь сотрудники ТДС освобождены от участия в спецоперации на Украине.

Сотрудники «Тагилдорстроя» в Нижнем Тагиле получили бронь от частичной мобилизации
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