Школы Тагила массово «минировали», а здание бывшего «Тагилбанка» выставили на торги

Организация, предоставляющая горячее питание в школы и детские сады Нижнего Тагила — ООО «Комбинат общественного питания», сообщила, что в период с 17 октября заказчики не подавали жалобы на качество еды. Информация об отравлении учащихся после обеда в школьной столовой появилась с 20 октября.