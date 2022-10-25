Школы Тагила массово «минировали», а здание бывшего «Тагилбанка» выставили на торги

Организация, предоставляющая горячее питание в школы и детские сады Нижнего Тагила — ООО «Комбинат общественного питания», сообщила, что в период с 17 октября заказчики не подавали жалобы на качество еды. Информация об отравлении учащихся после обеда в школьной столовой появилась с 20 октября.
Здание бывшего «Тагилбанка» на проспекте Ленина, 7 выставлено на аукцион. Начальная цена лота составляет 14,3 миллиона рублей. Выставленный на аукцион лот является объектом культурного наследия Свердловской области и предназначен для эксплуатации в качестве торгового и медицинского назначения.
В социальных сетях обсуждают поломки забота и качелей в обновленном парке Металлургов. В администрации Тагилстроевского района рассказали, что упавший забор починят и вернут на место.
В Нижнем Тагиле утром 25 октября стало известно о минировании как минимум двух школ в разных районах города — №66 и №4. Предварительно известно, что причиной стала ложная информация о минировании учебного заведения. Сотрудники федеральной службы безопасности дали отбой.
Бронь от частичной мобилизации получили 35 работников МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле. Список утвержден в военкомате, и теперь сотрудники ТДС освобождены от участия в спецоперации на Украине.